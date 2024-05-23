Прогрессивная шкала налогов не коснётся участников СВО

Госдума рекомендует Правительству РФ вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников специальной военной операции. С таким предложением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Считайте это нашей первой рекомендацией настоятельной. Думаю, все коллеги поддержат: при рассмотрении закона, который будете вносить, хотелось бы, чтобы сразу правительство учло предложения Государственной думы — из повышенного налогообложения, прогрессивной школы мы выводим с вами доходы участников специальной военной операции", — сказал спикер в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает такое предложение, оно абсолютно справедливо.

"Наши бойцы, те, кто сегодня участвует в специальной военной операции, нуждаются в нашей поддержке. Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано", — отметил он.