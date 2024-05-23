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Регион
23 мая, 08:02

Прогрессивная шкала налогов не коснётся участников СВО

Володин предложил освободить участников СВО от прогрессивного НДФЛ

Госдума рекомендует Правительству РФ вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников специальной военной операции. С таким предложением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Считайте это нашей первой рекомендацией настоятельной. Думаю, все коллеги поддержат: при рассмотрении закона, который будете вносить, хотелось бы, чтобы сразу правительство учло предложения Государственной думы — из повышенного налогообложения, прогрессивной школы мы выводим с вами доходы участников специальной военной операции",  сказал спикер в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает такое предложение, оно абсолютно справедливо.

"Наши бойцы, те, кто сегодня участвует в специальной военной операции, нуждаются в нашей поддержке. Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано", отметил он.

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Напомним, в России могут провести налоговую реформу. Президент Владимир Путин предложил перейти на прогрессивное налогообложение, призвав сделать это бремя более справедливым, обязав более богатых платить в бюджет больше денег. Силуанов ранее заявлял, что в случае изменения ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) дополнительные средства должны пойти на решение важнейших проблем России.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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