Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Путин подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий программы выплат по 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки до 2031 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно законопроекту, мерой государственной поддержки смогут воспользоваться семьи, где третий и последующий ребёнок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Срок, до которого нужно заключить кредитный договор, продлили до 1 июля 2031 года, указано в тексте заявления.
Законопроект также распространяет меры поддержки на случаи, когда ипотека была взята на индивидуальное жилищное строительство. Уточняется, что продление программы выплат потребует дополнительных расходов из федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объёме 647,59 миллиардов рублей.
Согласно закону, выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения, которое на дату покупки было признано непригодным для проживания. Кроме того, исключены из перечня субъектов, которые вправе выдавать ипотеку организации, которые включены в список уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных кредитов. В сопроводительных материалах к закону говорится, что выплаты для погашения ипотеки помогут повысить доступность жилья для многодетных семей в РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился продлить выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка в ходе своего Послания Федеральному собранию страны, которое состоялось в феврале. В конце мая Госдума продлила до 2030 года соответствующую программу выплат.
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