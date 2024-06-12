Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий программы выплат по 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки до 2031 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, мерой государственной поддержки смогут воспользоваться семьи, где третий и последующий ребёнок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Срок, до которого нужно заключить кредитный договор, продлили до 1 июля 2031 года, указано в тексте заявления.

Законопроект также распространяет меры поддержки на случаи, когда ипотека была взята на индивидуальное жилищное строительство. Уточняется, что продление программы выплат потребует дополнительных расходов из федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объёме 647,59 миллиардов рублей.