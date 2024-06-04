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4 июня, 11:08

В России может появиться ежегодная выплата ко Дню защиты детей

В ГД внесли законопроект о ежегодной выплате на ребёнка ко Дню защиты детей

В России может появиться ежегодная выплата ко Дню защиты детей. Соответствующий законопроект разработали депутаты от ЛДПР и уже внесли в Госдуму.

Согласно документу, выплата составит 20% от прожиточного минимума и будет начисляться на каждого ребёнка с гражданством РФ в возрасте до 16 лет. Выплачивать средства предлагают с 1 по 31 мая ко Дню защиты детей. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей).

"Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам", — указывается в проекте закона.

Депутаты считают, что выплата позволит взрослым "подарить детям ещё один повод для радости и улыбки". Ввести её предлагают с 2025 года.

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А ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. Авторы инициативы предлагают сократить рабочее время для данной категории граждан до 39 часов в неделю. Однако в Правительстве РФ попросили доработать документ и напомнили, что для многодетных родителей законодательством уже предусмотрены гарантии и меры поддержки.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Александра Вишнякова
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