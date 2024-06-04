В России может появиться ежегодная выплата ко Дню защиты детей. Соответствующий законопроект разработали депутаты от ЛДПР и уже внесли в Госдуму.

Согласно документу, выплата составит 20% от прожиточного минимума и будет начисляться на каждого ребёнка с гражданством РФ в возрасте до 16 лет. Выплачивать средства предлагают с 1 по 31 мая ко Дню защиты детей. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей).

"Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам", — указывается в проекте закона.