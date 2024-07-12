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12 июля, 11:27

16 детей освободили из съёмной квартиры в Уфе, где их избивали и незаконно удерживали

СК: В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов

В Уфе правоохранители освободили 16 детей в возрасте от четырёх до 16 лет, которых удерживали и избивали в съёмной квартире двое граждан Таджикистана. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан.

"16 несовершеннолетних, часть из которых — граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряжённые с жестоким обращением в виде нанесения побоев", — говорится в сообщении ведомства.

Узнать о происходящем удалось благодаря одному ребёнку, который сумел сбежать и обратиться за помощью в местный магазин. После этого злоумышленников задержали, родителей детей сейчас разыскивают. Заведено дело по статьям "Незаконное лишение свободы", "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Всех детей пока поместили в социальные учреждения, где им смогут оказать медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщают телеграм-каналы, в съёмной квартире могло быть нелегальное медресе (религиозное учебное заведение), где детей в том числе клеймили раскалённым железом. Официального подтверждения этой информации нет.

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Ранее сообщалось, что в Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Наталья Исакова
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