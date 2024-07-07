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7 июля, 17:57

Грозит пожизненное: В Курске арестовали мужчину, который в целях "воспитания" поджёг сыну ягодицы

В Курске арестовали отца, который хотел проучить сына и поджёг ему ягодицы

В Курске на два месяца арестовали отца, который в целях "воспитания" поджёг ягодицы восьмилетнему сыну, пишет SHOT. Мужчина обвиняется в покушении на убийство малолетнего ребёнка, совершённое общеопасным способом, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Правоохранители Курской области работают в квартире, где отец поджёг сына. Видео © Telegram / Полиция Курской области

"По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, мальчик играл со свечкой и спиртом, в результате пострадала его годовалая сестрёнка. Отец решил "проучить" сына. Мужчина схватился за бутылку со спиртом и облил жидкостью ребёнка, после чего поджёг. По некоторым данным, в этот момент горе-папаша был пьян. При этом в суде 38-летний изверг всё отрицал. Ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Семья из Курской области, где отец-изверг поджёг сына, воспитывала пятерых детей. Фото © Telegram / SHOT

Семья из Курской области, где отец-изверг поджёг сына, воспитывала пятерых детей. Фото © Telegram / SHOT

Как уже сообщал Life.ru, всё произошло в пятницу, 5 июля. В итоге двое несовершеннолетних со страшными ожогами были доставлены в реанимацию. Всего в семье пятеро детей. Трое из них временно находятся в доме ребёнка, так как мать лежит в больнице вместе с пострадавшими малышами. Известно, что мужчина ранее был судим за грабёж.

В Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери
В Казани возбудили уголовное дело против "яжебати", избившего сына на глазах у матери
Обложка ©

SHOT

Наталья Исакова
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