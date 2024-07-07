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7 июля, 12:41

Хотел проучить: В Курске "яжбатя" психанул и поджёг ягодицы восьмилетнему сыну

SHOT: В Курске отец в целях "воспитания" поджёг ягодицы восьмилетнему сыну

В Курске отец поджёг ягодицы восьмилетнему сыну. Как сообщает SHOT, неадеквата выбесило, что мальчик баловался и не слушался.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, когда 38-летний мужчина остался дома с детьми. Из-за плохого поведения сына отец решил его "проучить". Так, мужчина схватился за бутылку со спиртом и, сдёрнув с ребёнка штаны, облил ему ягодицы, после чего поджёг. В порыве гнева изверг не уследил, что огонь перекинулся и на годовалую дочку.

В итоге детей со страшными ожогами доставили в реанимацию. В беседе с телеграм-каналом их мать рассказала, что в диком шоке от поступка супруга. У дочки обожгло голову, шею, руки и ноги, у сына — ягодицы и ноги. В ближайшее время их переведут в общую палату. Стоит отметить, что всего в семье пятеро детей. Трое из них временно находятся в доме ребёнка, так как мать лежит в больнице вместе с малышами, которых покалечил горе-папаша.

Известно, что отец был судим за грабёж, сейчас он задержан, решается вопрос о его аресте. СК проводит проверку.

Ранее сообщалось, что житель Казани избил сына у подъезда дома на глазах у супруги. От сильных ударов у малыша даже начались судороги. В отношении изверга уже завели уголовное дело.

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ТАСС / Артём Житенев

Наталья Исакова
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