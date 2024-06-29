Била и морила голодом: "Яжемать" из Тюмени получит срок из-за издевательств над сыном
Жительнице Тюмени грозит до семи лет тюрьмы за истязание малолетнего ребёнка
Жительницу Тюмени отправили в СИЗО из-за жестокого обращения с малолетним сыном. Мать морила ребёнка голодом, обзывала его и жестоко избивала. Кроме того, мальчик жил в антисанитарных условиях и даже не имел собственного спального места, сообщили в Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
"[Женщина] лишала ребёнка пространства для сна и отдыха, средств гигиены, полноценного регулярного питания. Кроме того, используя малозначительный повод, применяла физическое насилие к сыну, оскорбляла нецензурной бранью", — сообщили изданию.
В отношении тюменки возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ "Истязание". Ей грозит от трёх до семи лет лишения свободы.
Схожий случай недавно произошёл в Казани. Житель столицы Татарстана избил ребёнка у подъезда дома на глазах у супруги. От сильных ударов у малыша даже начались судороги. Заведённое в отношении изверга дело взято на контроль центральным аппаратом СК.
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