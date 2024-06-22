На Ставрополье кардиолог отказалась принять пациентку-инвалида и избила её дочь

Вопиющий инцидент произошёл в Железноводской городской больнице в Ставропольском крае. Женщина привела свою мать-инвалида на повторный приём к врачу-кардиологу после операции коронарного шунтирования. Та отказалась принимать пациентку, а затем и вовсе набросилась на её возмутившуюся дочь. Подробности случившегося 360.ru рассказала пострадавшая.

Врач отказала женщине в повторном приёме, а затем набросилась на её дочь с кулаками. Видео © Life.ru

По словам Елены, её мама должна была наблюдаться у врача после операции, что включает в себя целый комплекс медицинских мероприятий. Однако на первом послеоперационном приёме медик ограничилась измерением давления, а через несколько недель состоялся ещё менее удачный повторный приём.

"У нас был талон на 11:00, но до нас в кабинете был пациент, поэтому мы попали туда с опозданием. Как только мы вошли, врач спросила, для чего мы пришли, так как у неё уже закончился приём и к ней не имели права никого записывать", — объясняет дочь пациентки.

В процессе препирательств кардиолог вылетела из кабинета, но находчивая Елена затем нашла её на другом этаже.

"Она начала меня выгонять, замахнулась и ударила по лицу, словно дала пощёчину. Потом выбила телефон из рук и нанесла несколько ударов. Когда она вернулась в кабинет и начала собирать вещи, проходя мимо мамы, она её толкнула. Это человека, у которого шов на всю грудь после операции на открытом сердце", — возмущается девушка.

Она добавила, что написала на врача заявление в полицию после снятия побоев. Всё закончилось административной статьёй о хулиганстве. Затем руководство больницы уведомило Елену, что кардиолог ещё после первого приёма в письменном виде отказалась принимать у себя в кабинете её маму. По мнению девушки, заявление было написано задним числом, ведь отказ в предоставлении медицинской помощи инвалиду второй группы уголовно наказуем.

В пресс-службе регионального Минздрава уже обещали провести проверку в связи с жалобой о нарушении сотрудницей больницы врачебной этики.