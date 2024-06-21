В Москве разъярённая мать поколотила врачей, попросивших её дочь расстелить простынь для УЗИ

Женщина избила медиков в московской поликлинике, когда те предложили её дочери самой расстелить простынь для УЗИ. Вспыльчивая мать расцарапала руки медсестре и ударила доктора в лицо. Об этом сообщает Mash.

Инцидент случился сегодня утром, 21 июня, в поликлинике № 39 на улице Панфилова. Десятилетняя девочка пришла на УЗИ вместе с мамой. Во время приёма медики "посмели" попросить её чадо расстелить пелёнку самостоятельно. От такой "наглости" по отношению к своей дочери женщина пришла в ярость.

Дальше последовала брань, что её дочь здесь ничего и никому не должна и, вообще, она — ребёнок. Однако только руганью всё не закончилось: образцовая мать начала драку с врачом, который, по её мнению, обнаглел. На крики и звуки дерущихся прибежала медсестра, которая тоже получила порцию телесных повреждений от разбушевавшейся матери. Сейчас в поликлинике устанавливают обстоятельства произошедшего.