"Мразь, я тебя убью!": В Башкирии студент-медик избил одногруппницу из-за спора о времени обеда
SHOT: В Башкирии студент-медик жестоко избил одногруппницу во время практики
В городе Сибае в Башкирии студент медколледжа жестоко избил одногруппницу из-за спора о времени обеда. Подробности инцидента сообщает SHOT.
Кадры избиения девушки студентом башкирского медколледжа. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, конфликт между студентами разгорелся во время летней практики в одной из клиник. Молодой человек объявил, что обед у него длится не 20 минут, а дольше, и все остальные одногруппники, мол, обязаны прикрыть его перед врачами-наставниками. Однако девушка не стала этого делать, за что была жестоко избита. Разъярённый будущий медик, в частности, ударил одногруппницу кулаками по голове.
"Мразь, я тебя убью!" — кричал неадекват, нападая на девушку.
К слову, другие студенты признались, что ранее парень угрожал многим в медколледже. Он кичился, что его родители якобы работают в прокуратуре.
Ранее Life.ru писал, что в Бурятии установили личности всех участников, которые жестоко избили девушку. По словам главы республики Алексея Цыденова, подростки и их родители обязательно понесут соответствующее наказание.
Кадр из видео Telegram / SHOT