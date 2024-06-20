"Мразь, я тебя убью!": В Башкирии студент-медик избил одногруппницу из-за спора о времени обеда

По информации телеграм-канала, конфликт между студентами разгорелся во время летней практики в одной из клиник. Молодой человек объявил, что обед у него длится не 20 минут, а дольше, и все остальные одногруппники, мол, обязаны прикрыть его перед врачами-наставниками. Однако девушка не стала этого делать, за что была жестоко избита. Разъярённый будущий медик, в частности, ударил одногруппницу кулаками по голове.