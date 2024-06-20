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20 июня, 10:13

"Мразь, я тебя убью!": В Башкирии студент-медик избил одногруппницу из-за спора о времени обеда

SHOT: В Башкирии студент-медик жестоко избил одногруппницу во время практики

В городе Сибае в Башкирии студент медколледжа жестоко избил одногруппницу из-за спора о времени обеда. Подробности инцидента сообщает SHOT.

Кадры избиения девушки студентом башкирского медколледжа. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, конфликт между студентами разгорелся во время летней практики в одной из клиник. Молодой человек объявил, что обед у него длится не 20 минут, а дольше, и все остальные одногруппники, мол, обязаны прикрыть его перед врачами-наставниками. Однако девушка не стала этого делать, за что была жестоко избита. Разъярённый будущий медик, в частности, ударил одногруппницу кулаками по голове.

"Мразь, я тебя убью!" — кричал неадекват, нападая на девушку.

К слову, другие студенты признались, что ранее парень угрожал многим в медколледже. Он кичился, что его родители якобы работают в прокуратуре.

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Ранее Life.ru писал, что в Бурятии установили личности всех участников, которые жестоко избили девушку. По словам главы республики Алексея Цыденова, подростки и их родители обязательно понесут соответствующее наказание.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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