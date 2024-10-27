Шапка-невидимка, наливное яблочко, Кощеева игла. Какие космические технологии спрятаны в русских сказках В русских сказках содержится информация о научных достижениях прошлых цивилизаций, что спрятали сказители в былинах и рассказах о волшебстве. 26 октября, 21:31 Какие научные достижения зашифрованы в русских сказках. Обложка © VK / Живописец Всеволод Иванов

Обычно о чудесах в русских сказках говорят, что наши предки предчувствовали открытия грядущих веков. Но что, если всё было наоборот? И они мечтали не о грядущем, а описывали технологии, существовавшие в далёкой древности?

В том, что раньше на Земле существовала высокоразвитая цивилизация, сомнений нет. О ней говорят не только индийские Веды или мифы шумеров, но и Библия. В Книге Бытия сказано, что до потопа человечество состояло из разных рас. Одни люди были простыми смертными (правда, жившими по 800 лет), другие — нефилимами, а третьи появлялись в результате смешения рас. В Библии говорится и о том, что люди, жившие в то время, были «славными» — то есть высокоразвитыми.

А в мифах Древней Индии они вообще летали на космических кораблях виманах, уничтожали города таинственным оружием ваджрой и занимались биологическими опытами. Конец этой цивилизации известен: она развратилась настолько, что была уничтожена Всемирным потопом. Но описания её технологий остались в сказаниях и легендах. Похоже, что есть они и в русских сказках.

Ступа Бабы-яги — индивидуальный шаттл

Возможно, ступа Бабы-яги — это космический челнок «Земля – орбита». Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин

Ступа Бабы-яги долгое время была предметом насмешек. Ну что за нелепое средство передвижения? Явно не виман! Да, не виман. Но если посмотреть на современные разработки дронов или китайские летающие скутеры, становится ясно: это индивидуальный летательный аппарат. Заметьте, с вертикальным взлётом. Винтов нет, двигателя внутреннего сгорания нет. Реактивной тяги тоже нет.

Очевидно, движущей силой ступы Бабы-яги была сила антигравитации. У нас до такого ещё не додумались, но всё впереди. Хотя соединение, согласитесь, зловещее: такой индивидуальный шаттл «Земля – космический корабль» и зловещая старушка, олицетворяющая смерть.

Шапка-невидимка — технология стелс

До технологии шапки-невидимки учёные дошли только в конце XX века. Фото © Живописец Всеволод Иванов, картина «Неотпитая чаша (1916)». Картина 2016 года

Ещё один загадочный «девайс» русских сказок — это шапка-невидимка. Шапка-невидимка встречается во многих русских сказках: в «Царевне-лягушке», в «Вещем сне», в «Заколдованной королевне». Принцип действия прост: надел шапку-невидимку — и тебя никто не видит. Пробрался куда надо, раздобыл нужную информацию или зашёл в тыл к врагам и выполнил боевое задание. Очень удобная вещица.

К такой разработке человечество только-только пришло в конце XX века (технология стелс на боевых самолётах) и в начале XXI, когда наконец изобрели, ну, не шапки — плащи-невидимки для индивидуальной маскировки. Недешёвый девайс, верно. Ну так и шапка-невидимка в русских сказках тоже под ногами не валялась — её надо было раздобыть, заслужить, даже выкрасть. Дорогая и редкая вещь! Бойцы на передовой за такую бы спасибо сказали.

Шапка-невидимка — не только русское изобретение. Она кочует от народа к народу с глубокой древности. Шлемом-невидимкой владел древнегреческий герой Персей. В британских легендах о короле Артуре фигурирует плащ-невидимка, а в германском эпосе «Песнь о нибелунгах» есть волшебный стелс-шлем. Он не только делает владельца невидимым, но ещё и проецирует на него голограмму, изменяя его внешность. Впрочем, насчёт голограммы это не точно. Неизвестно, какие технологии применяла предыдущая цивилизация.

Наливное яблочко на золотой тарелочке — Интернет и связь

Наливное яблочко с золотой тарелочкой — образ цифровых технологий. Фото © Шедеврум

Ещё один волшебный девайс древности — это золотое яблоко, катающееся по серебряному блюдцу и показывающее, что где происходит. Тут целый «букет» изобретений. От связи между сказочными героями (спутниковой, очевидно) до Интернета и камер слежения. Ведь откуда-то берётся не просто информация, а изображение происходящего.

Так, в русской сказке «Наливное яблочко – золотое блюдечко» через яблочко на тарелочке являются старшей сестрице «и поля, и моря, и стрельба, и пальба, и широкие луга, и гор красота, и небес высота». Русская сказка показывает тот чудный новый мир, который ещё даже не построен, цифровизация в нём возведена в абсолют: камеры стоят и на лугах, и на полях, и в море, и на линии боевого соприкосновения.

Смерть в яйце — биосейф со сложным шифром

А помните, где хранилась смерть злого Кощея? Правильно, в игле, а игла — в яйце, а яйцо в утке, а утка в зайце. А ведь это чуть ли не технология академии «Амбрелла». Биосейф с неким препаратом, который мало раздобыть, его ещё и распылить надо. Так и видишь вместо Алёнушки с братцем Иванушкой героиню Милы Йовович Элис из «Обители зла». Биотехнология, к которой и подобраться сложно, и шифр просто так не найдёшь.

А ещё игла может оказаться ничем иным, как цепочкой ДНК, «отламывание» которой с конца означает укорачивание жизни. Всё очень просто: каждое деление клетки укорачивает ДНК. Дело в том, что фермент полимераза, который удваивает ДНК перед делением клетки, прикрепляется к нити ДНК. И участок, к которому он прикреплён, не реплицируется. ДНК человека каждый раз становится короче и короче. У человека в течение жизни в среднем клетки делятся 50 раз. А потом Кащею приходит каюк.

Вот и получается всё по русской сказке: в теле человека — клетки, в клетках — ядра, в ядрах — ДНК, на концах ДНК находятся теломеры. Их укорачивание — «отламывание» — ведёт к смерти. Кстати, о том, что в древности люди знали всё о клетках, ДНК и делении, говорят не только русские сказки, но и узоры в индийских храмах: там встречаются соответствующие рисунки.

Топоры-саморубы или дроны-принтеры

Топор-саморуб — на самом деле принтер. Фото © Шедеврум

К военным дронам можно отнести и такие волшебные предметы из русских сказок, как меч-кладенец, сам отрубающий Змею Горынычу головы, и топор-саморуб. Задал программу — и стой, смотри, как он её выполняет. Головы рубит или корабль сам строит. В последнем случае в качестве топора-саморуба может выступать принтер, который печатает детали для корабля.

Яичко Курочки Рябы — технология создания драгоценностей

В этом контексте сказка про Курочку Рябу может оказаться технологией создания драгоценностей. Например, это описание технологии выращивания жемчуга или создания под высоким давлением искусственных бриллиантов. А может, и какие-то другие, ещё неведомые нам технологии выращивания драгоценных предметов в живом организме. Не иначе, древние использовали «холодный термояд» — превращение одних элементов в другие!

Живая и мёртвая вода — наркоз

Живая вода и мёртвая были на самом деле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maximillian cabinet

Живая и мёртвая вода фигурирует во множестве русских сказок. Причём функции воды всегда чётко различаются. «Мёртвая (лекарство) — служит для исцеления ран героя. А живая — для его воскрешения. Очевидно, что в сказках описывается процесс операции. Мёртвой водой героя вводят в наркоз, а живой (стимулятором) его приводят в чувство.

Трейлеры, сигнализация и многое другое

Есть в русских сказках и более простые и знакомые нам вещи. Например, сигнализация. Когда Ивану поступает приказ украсть жар-птицу, волк ему советует птицу забрать, а клетку не трогать! Иначе придут хозяева! Избушка на курьих ножках вполне может быть трейлером или даже домом на колёсах. Или даже не на колёсах, а, например, на гусеничном ходу. Эдакий исследовательский аппарат, способный пройти где угодно. Вроде марсианского марсохода «Куриосити».

Самоходная печь — это, конечно, автомобиль. Скатерть-самобранка — не что иное, как портативный холодильник. Самопрялка — это автоматический станок для прядения. А волшебная игла — швейная машинка. Ну а роль навигаторов (которых не может быть без спутниковой связи) в сказках играют разные предметы, например клубок или сучок-путевичок, которые приводят героев к цели даже в самом глухом лесу и отключаются сразу, как только она достигнута: программа выполнена.

Авторы Александр Лаврентьев