В элитном пентхаусе Дмитрия Певцова за $3 млн могут отключить воду из-за долга

Холодная вода скоро перестанет течь в квартире советского и российского актёра театра и кино Дмитрия Певцова за три миллиона долларов. Его супруга Ольга Дроздова перестала платить по счётчикам в пентхаусе в московских Хамовниках. Она не оплачивает коммуналку уже три года, сообщает Mash.