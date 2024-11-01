В элитном пентхаусе Дмитрия Певцова за $3 млн могут отключить воду из-за долга
Холодная вода скоро перестанет течь в квартире советского и российского актёра театра и кино Дмитрия Певцова за три миллиона долларов. Его супруга Ольга Дроздова перестала платить по счётчикам в пентхаусе в московских Хамовниках. Она не оплачивает коммуналку уже три года, сообщает Mash.
Дом, в котором живёт Дмитрий Певцов с супругой Ольгой Дроздовой. Видео © Telegram / Mash
Из «Мосводоканала» в столичный участок 19 июля пришёл судебный приказ. Судя по документам, супруги перестали платить за услуги водоснабжения в квартире на Фрунзенской набережной ещё 1 декабря 2021 года. На данный момент долг именитой пары составляет почти 13 415 рублей за холодную воду. Также супруги должны заплатить ещё 500 рублей госпошлины.
Ранее Life.ru рассказал о более крупных налогах известной Елены Блиновской. Блогер продолжает бороться со своими долгами. На этот раз она выставила на продажу свою недвижимость. Все полученные деньги мать марафонов вложит в погашение налоговой задолженности. Недавно, кстати, Блиновская смогла продать квартиру в Москве за 90 миллионов рублей. Также ей разрешили продать Lamborghini Urus, чтобы также погасить долг.