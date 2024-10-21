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21 октября, 09:52

Жителям Подмосковья массово рассылают фальшивые квитанции ЖКХ

Эксперт Лазарева: Мошенники рассылают в Подмосковье фальшивые квитанции ЖКХ

Жителей Московской области предупредили о рассылке поддельных квитанций ЖКХ. Внешне они напоминают настоящие, однако деньги за коммунальные услуги поступают не в управляющие компании, а напрямую в карманы мошенников, пишут «Известия».

Как рассказала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, после того как человек оплатит услуги по фальшивой квитанции, ему приходит настоящая платёжка от УК. Кроме того, некоторые оплачивают услуги по QR-коду, который тоже может таить в себе опасность. Жертва может загрузить себе на устройство вредоносное ПО, предоставив доступ ко всем своим личным данным, банковским приложениям и порталу «Госуслуг». Поэтому есть риск потерять не только переведённые мошенникам деньги, но и все свои сбережения.

Ещё одна из самых распространённых преступных схем связана с проверкой счётчиков и их заменой. Мошенники за деньги меняют нормально работающее устройство или же заставляют оплатить якобы проведённую проверку. Также россиянам могут рассылать фальшивые долговые извещения, на это тоже не следует вестись.

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«Всё это грозит потерей денег (часто — гораздо более крупной суммы, чем указана в платёжке) или образованием задолженности перед УК», — подытожила Лазарева.

Ранее Life.ru рассказывал, как меньше платить за отопление. Одним из основных способов снизить затраты являются индивидуальные счётчики — они позволяют не только контролировать объёмы потребления тепла, но и снижать его при необходимости. Кроме того, можно установить распределители и вычислители тепла. Эти приборы не требуют вмешательства в отопительную систему, так как измеряют температуру не воды, а поверхности радиатора. С распределителями каждый месяц жильцы платят всё так же по нормативу, но раз в год УК делает перерасчёт.

Обложка ©

АГН «Москва» / Александр Авилов

Алёна Зиновьева
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