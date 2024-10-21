Жителям Подмосковья массово рассылают фальшивые квитанции ЖКХ

Жителей Московской области предупредили о рассылке поддельных квитанций ЖКХ. Внешне они напоминают настоящие, однако деньги за коммунальные услуги поступают не в управляющие компании, а напрямую в карманы мошенников, пишут «Известия».

Как рассказала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заёмщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, после того как человек оплатит услуги по фальшивой квитанции, ему приходит настоящая платёжка от УК. Кроме того, некоторые оплачивают услуги по QR-коду, который тоже может таить в себе опасность. Жертва может загрузить себе на устройство вредоносное ПО, предоставив доступ ко всем своим личным данным, банковским приложениям и порталу «Госуслуг». Поэтому есть риск потерять не только переведённые мошенникам деньги, но и все свои сбережения.

Ещё одна из самых распространённых преступных схем связана с проверкой счётчиков и их заменой. Мошенники за деньги меняют нормально работающее устройство или же заставляют оплатить якобы проведённую проверку. Также россиянам могут рассылать фальшивые долговые извещения, на это тоже не следует вестись.

«Всё это грозит потерей денег (часто — гораздо более крупной суммы, чем указана в платёжке) или образованием задолженности перед УК», — подытожила Лазарева.