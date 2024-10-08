Как платить меньше за отопление: советы и рекомендации эксперта В Москве стартовал отопительный сезон. Плата за отопление — одна из крупных статей в квитанции ЖКХ. Life.ru выяснял, как сэкономить на отоплении, можно ли отказаться от него и какая температура в квартире является нормой. 7 октября, 21:29 Эксперт рассказал, как сэкономить на отоплении. Обложка © ТАСС / ITAR-TASS

Какая температура должна быть в квартире

В день начала отопительного сезона помещение ещё набирает температуру — обычно на это требуется около суток. Согласно санитарным нормам, температура в жилом помещении (на кухне в том числе) — не ниже 18 градусов, в ванной — 25.

Если отопление в квартире не дотягивает до этих цифр, звоните в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить коммуникации и починить имеющиеся неисправности.

Согласно санитарным нормам, температура в жилом помещении — не ниже 18 градусов. Фото © ТАСС / dpa/picture-alliance

Какая температура должна быть в подъезде

В зимний сезон подъезд многоквартирного дома должен отапливаться до температуры не ниже 16 градусов. Если там холодно, стоит обратить внимание на состояние окон и дверей — они должны быть с уплотнителями, хорошо прилегать к проёмам и иметь исправные крепления и замки. Если есть нарушения, смело обращайтесь в управляющую организацию. По закону, если в подъезде разбито стекло, сорваны створки и замки, неисправность обязаны устранить в течение 24 часов.

Быть добросовестным жильцом тоже важно — никакие «правильные» двери и окна в подъезде не спасут, если держать их открытыми в морозы. Это может нанести ущерб общедомовому имуществу.

Как формируется счёт за отопление

Есть несколько способов сэкономить на отоплении. Фото © ТАСС / Роман Храмовник

Тариф на отопление для всех одинаков — вы платите за обогрев своих «квадратов». Однако бывает так, что мама или подруга из соседнего дома живёт в такой же «двушке», как и вы, но за отопление отдаёт меньше. Почему? Жильцы платят за тепло на основании фактических показаний общедомовых приборов учёта или по нормативу, если общедомовой счётчик отсутствует.

Чтобы тепло в буквальном смысле не улетало, нужно проследить, чтобы УК своевременно и должным образом подготовила дом к зиме — утеплила окна, устранила имеющиеся недочёты, проверила общедомовые счётчики. Сумма в вашей квитанции во многом зависит от теплопотребления всего дома. В связи с этим платёж обычно растёт от осени к зиме — на обогрев всей площади, в том числе нежилой, нужно больше ресурсов. Поэтому если в подъезде открыта дверь или окна, расход теплоносителя становится больше, цифры в квитанциях резко возрастают.

Как платить меньше

Счётчики

Экономить поможет вычислитель тепла. Фото © ТАСС / dpa/picture-alliance

Одним из основных способов снизить затраты являются индивидуальные счётчики — они позволяют не только контролировать объёмы потребления тепла, но и снижать его при необходимости.

Как рассказал Life.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, этот способ, к сожалению, подходит далеко не всем. Установить счётчик можно, если в многоэтажке горизонтальная разводка системы отопления — стояки размещены в подъезде, а к квартирам выводятся две трубы — прямая и обратная.

— В современных многоквартирных домах с горизонтальной разводкой системы отопления такие устройства становятся нормой. Они позволяют каждому жильцу контролировать объём потребляемого тепла и платить только за фактически использованное количество энергии. Однако стоит учитывать, что установка таких приборов возможна только в домах с соответствующей технической инфраструктурой, — пояснил эксперт.

Большинство многоквартирных домов в России спроектированы так, что через квартиру проходит несколько вертикальных стояков. Индивидуальные счётчики в таких домах не применить — монтаж подразумевает врезку прибора в трубопровод, из-за чего возможны протечки и разбалансировка общедомовой системы.

Кроме того, перейти на отопление по индивидуальным приборам учёта можно только одновременно всем домом. Решение принимается на общем собрании собственников.

Вычислитель и распределитель тепла

Если нет возможности установить счётчики, современный рынок предлагает распределители и вычислители тепла. Эти приборы не требуют вмешательства в отопительную систему, так как измеряют температуру не воды, а поверхности радиатора. С распределителями каждый месяц жильцы платят всё так же по нормативу, но раз в год УК делает перерасчёт.

Для того чтобы начать ими пользоваться и чтобы УК могла начать принимать показания, необходимо, чтобы:

В вашей многоэтажке был общедомовой прибор учёта (узнать можно в УК). Приборы уже стояли в других квартирах — об этом важном нюансе порой умалчивают поставщики и продавцы такой техники (нужно, чтобы площадь квартир с распределителями занимала более 50 процентов дома). Быть готовым оснастить прибором каждый радиатор в вашей квартире.

Учтя вышеперечисленное, можно подать письменное заявление в УК. Однако стоит учитывать и то, что вам могут отказать в поверке и учёте показаний. Если это произошло, попросите у управляющей организации письменный отказ, чтобы аргументированно обжаловать его и учесть все нюансы в будущем.

Если планируете установить счётчики или распределители, нужно озаботиться сохранением тепла в квартире. Подготовка требует вложений, однако со временем они окупятся.

— Установка энергосберегающих окон с многокамерными стеклопакетами, заполненными инертным газом, значительно сократит теплопотери. Такие окна могут уменьшить расход тепла на 40–50%. Кроме того, имеет смысл заменить старые входные двери на современные, — пояснил Бондарь.

По его словам, утепление стен и кровли, герметизация проёмов — ещё один действенный способ минимизации теплопотерь. Особенно это актуально для жителей панельных многоэтажек, где стены зачастую имеют низкую теплоизоляцию.

Если вы не готовы к инвестициям в виде стеклопакетов и новой двери, эксперт предлагает установить теплоотражающие экраны за радиаторами отопления.

— Такие экраны помогают направить тепло внутрь помещения, а не на наружные стены, что повышает эффективность работы системы отопления. Это простое решение доступно каждому, — заключил эксперт.

«Умное» отопление

Ещё один способ эффективного управления затратами на отопление — установка системы погодного регулирования, отметил Бондарь.

— Это оборудование автоматически отслеживает температуру и регулирует подачу тепла в зависимости от погодных условий. Например, в более тёплые дни система снижает мощность отопления, а в холодные — увеличивает. Такой подход позволяет избежать перегрева помещений и избыточного потребления энергии, — пояснил он.

«Умное» отопление контролирует температуру в зависимости от погоды. © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

Проще говоря, в домах, где есть такие системы, не бывает огненных батарей в марте, холодных подъездов и сильных скачков в оплате за отопление.

Что будет, если не платить за отопление

Счета за ЖКУ, разумеется, следует регулярно оплачивать, но если по какой-то причине образовалась задолженность, то независимо от продолжительности просрочки и суммы долга полное отключение отопления запрещено. Отсутствие тепла в зимний период влечёт угрозу не только здоровью жильцов в квартире должника, но и может привести к повреждению системы теплоснабжения всего дома. Однако допускается, что услуга будет ограничена — до той степени, чтобы помещение оставалось пригодным для жизни.

Можно ли отказаться от центрального отопления

Если коротко — да, но речь идёт о частных домах, сама процедура дорогая и длительная. Способ — установить индивидуальный отопительный котёл. Обычно ими пользуются, если в доме нет центрального отопления.

Сначала нужно обратиться в городскую администрацию с заявлением на изменение системы отопления. Заявление будут рассматривать до полутора месяцев (к нему нужен пакет документов и зачастую платные услуги нотариуса). Если его примут, вам согласуют сроки установки котла, потом нужно будет пригласить профильную комиссию. Словом, процесс требует времени и терпения.

А что по цене? Заплатить придётся за сам котел, за схему установки, монтаж и сопутствующие работы, а потом ещё официально удостоверить ввод котла в эксплуатацию.

Авторы Анастасия Лежепекова