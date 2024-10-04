Виды обогревателей: 10 советов, как выбрать лучший Life.ru выяснил, какие виды обогревателей есть на рынке, чем они отличаются и какой лучший и экономичный выбирать для разных помещений. 3 октября, 21:25 Существуют разные типы обогревателей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marii Boiko

Бытовой обогреватель — это устройство, используемое для обогрева небольших помещений в жилых или офисных зданиях. Современные покупатели имеют возможность выбирать из множества вариантов отопительных приборов, предназначенных для обогрева как небольших помещений, так и целых домов. Обогреватели бывают и совсем простыми, и оснащёнными передовыми технологическими решениями. Они различаются устройством, производительностью, уровнем шума, размерами и назначением. Выбор подходящего обогревателя не представляет особой сложности, если принимать во внимание ключевые критерии.

Виды обогревателей

Масляный обогреватель

Масляный обогреватель — это разновидность бытового электрического обогревателя, в котором в качестве нагревательного элемента используется теплоаккумулирующая масляная среда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ReaLiia

Масляный обогреватель — это разновидность бытового электрического обогревателя, в котором в качестве нагревательного элемента используется теплоаккумулирующая масляная среда. Имеет герметичный металлический корпус с минеральным маслом и нагревательным элементом (спираль) внутри. Принцип работы заключается в том, что спираль нагревает масло, которое, в свою очередь, передаёт тепло в окружающее пространство. Долго разогревается, выключается, когда корпус достигает заданной температуры, держит тепло длительное время.

Подходит для помещений, где нужен постоянный нагрев воздуха: можно включить в начале отопительного сезона и выключить в конце. Масляные обогреватели зарекомендовали себя как безопасные, бесшумные и экономичные устройства для локального обогрева жилых, офисных или производственных помещений в осенне-зимний период.

Основной недостаток масляных нагревателей заключается в их медленной реакции на изменения температуры. Из-за того, что масло нагревается и остывает медленно, требуется время для достижения нужной температуры в помещении. Это может быть неудобно, особенно если нужно быстро прогреть комнату. Кроме того, такие устройства могут быть тяжёлыми и не всегда мобильными, что ограничивает их перемещение.

Тепловентилятор

Тепловентилятор совмещает функции вентилятора и обогревателя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Тепловентилятор — это компактный электрический прибор, совмещающий в себе функции вентилятора и обогревателя. Он позволяет быстро нагреть и равномерно распределить тёплый воздух в небольшом помещении. Тепловентиляторы работают на основе электрического нагревательного элемента, подогревающего проходящий через него воздух, который, в свою очередь, распространяется по комнате с помощью встроенного вентилятора. Такие обогреватели отличаются мобильностью, компактностью, простотой эксплуатации и относительно низкой стоимостью по сравнению с другими типами бытовых обогревателей. Они широко используются для кратковременного или локального обогрева жилых, офисных и других небольших помещений.

Эти вентиляторы довольно шумные, а так как энергия тратится ещё и на вращение, расход её больше, чем у других обогревателей. У тепловентилятора с керамическим нагревательным элементом нет характерного запаха сожжённой пыли, у остальных есть.

Конвектор

Конвектор использует естественную конвекцию для распространения тепла по помещению. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Конвектор — это тип электрического или газового обогревателя, который использует естественную конвекцию для распространения тепла по помещению. Холодный воздух поступает в конвектор через нижнюю решётку, нагревается ТЭНом, выходит через верхние отверстия корпуса, поднимается к потолку, остывает, опускается — затем цикл повторяется. Это позволяет равномерно распределить тепло по всему объёму комнаты. Конвекторы компактны, долговечны, бесшумны в работе и энергоэффективны. Они хорошо обогревают небольшие и средние помещения благодаря высокой производительности при сравнительно невысокой потребляемой мощности.

Конвекторы могут иметь механические или электронные системы управления и различные дополнительные функции. Прибор включается и выключается при достижении определённой температуры воздуха в помещении. Существуют инверторные конвекторы с плавным автоматическим регулированием мощности, которые не отключаются при достижении заданной температуры, а постоянно работают «на минимуме», экономя электричество. Они дороже обычных, но с годами окупаются. Обогреватели можно объединять в одну сеть. Часто используют как основной обогревательный элемент загородных домов.

Основной недостаток конвекторов — их меньшая эффективность при очень низких температурах. Эти приборы работают за счёт естественной конвекции и в условиях сильного холода могут не обеспечивать достаточный уровень тепла для поддержания комфортной температуры в помещении. Также они способны создавать сквозняки, если расположены неправильно, требуют регулярной очистки от пыли для поддержания эффективности.

Кварцевый обогреватель

В кварцевом обогревателе в качестве нагревательного элемента используются кварцевые трубки или панели. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Belgo

Кварцевый обогреватель — это вид электрического обогревателя, в котором в качестве нагревательного элемента используются кварцевые трубки или панели. Монолитная панель из кварцевого песка, в который встроен хромоникелевый нагревательный элемент, плавно нагревается, а после отключения держит тепло. Преимущество — в ощутимом комфорте: тепло точно такое, как от кирпичной печки.

Кварцевые обогреватели компактны, бесшумны, экономичны в потреблении электроэнергии и способны обеспечить точечный или местный обогрев нужной зоны. Они эффективны для использования в небольших помещениях или для быстрого подогрева отдельных участков.

К минусам кварцевого нагревателя относится то, что он может создавать неравномерное распределение тепла в помещении. Эти устройства выделяют тепло в основном в виде инфракрасного излучения, которое нагревает объекты и людей, но не всегда прогревает воздух эффективно. Кроме того, кварцевые нагреватели могут быть довольно горячими на поверхности, что увеличивает риск ожогов, особенно если в помещении есть маленькие дети или домашние животные. И ещё они довольно тяжёлые.

Энергосберегающие обогреватели

Энергосберегающие обогреватели — это разновидность бытовых отопительных приборов, которые разработаны для более эффективного и экономичного использования электроэнергии по сравнению с традиционными моделями обогревателей.

Основные особенности энергосберегающих обогревателей:

Высокий КПД и минимальные тепловые потери. Используются продвинутые технологии нагрева и распределения тепла в помещении. Интеллектуальные системы управления с термостатами, датчиками присутствия, программируемыми режимами и таймерами. Это позволяет оптимизировать потребление энергии. Применение энергоэффективных нагревательных элементов, например керамических или инфракрасных излучателей. Использование теплоаккумулирующих материалов для накопления и медленного выделения тепла. Повышенная теплоизоляция корпуса для минимизации теплопотерь.

Такие обогреватели обеспечивают комфортный обогрев помещений при существенно меньшем потреблении электричества по сравнению с традиционными моделями. Благодаря таким свойствам выбор чаще делается в пользу подобных приборов — за счёт экономии и экологичности.

10 советов эксперта, как выбрать обогреватель

Как выбрать правильный обогреватель. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nenad Cavoski

Эксперты полагают, что ответ на вопрос «Какие обогреватели считаются лучшими?» зависит от типа помещения, которое вы собираетесь обогревать, и множества других факторов. Какой обогреватель купить? Уточните для себя: какой обогреватель лучше для квартиры или загородного дома? Вам явно не подойдёт газовый или дизельный обогреватель для производственных помещений. Рассмотрите настенные, напольные или даже потолочные! Типов и моделей обогревательных приборов много. А чтобы окончательно не запутаться, приводим 10 советов экспертов по выбору обогревателя для городской квартиры, дачи и загородного дома.

1. Определите тип помещения: для городской квартиры лучше подойдут настенные и мобильные обогреватели. Для дачи и загородного дома можно рассмотреть более мощные варианты, такие как масляные радиаторы или конвекторы.

2. Расчёт мощности: для обогрева одного квадратного метра площади обычно требуется 100–150 Вт мощности. Учитывайте высоту потолков и уровень теплоизоляции.

3. Сравнение типов обогревателя: масляные радиаторы: медленно нагреваются, но долго держат тепло;

медленно нагреваются, но долго держат тепло; конвекторы: быстро нагревают воздух, идеальны для помещений с хорошей теплоизоляцией;

быстро нагревают воздух, идеальны для помещений с хорошей теплоизоляцией; инфракрасные обогреватели: обогревают предметы и людей, а не воздух. Хороши для быстро остывающих помещений.

4. Энергоэффективность: обратите внимание на класс энергоэффективности. Выбор обогревателя с высоким классом может значительно снизить затраты на электроэнергию.

5. Регулировка температуры: выбирайте модели с терморегуляторами и таймерами, чтобы иметь возможность контролировать температуру и время работы.

6. Безопасность: убедитесь, что обогреватель имеет защиту от перегрева и опрокидывания. Это особенно важно в помещениях с детьми и домашними животными.

7. Шумность: если вы планируете использовать обогреватель в спальне, выбирайте модели с низким уровнем шума.

8. Мобильность и установка: для квартиры лучше выбрать лёгкие и компактные модели, которые легко перемещаются. Для загородного дома можно установить стационарные обогреватели.

9. Дополнительные функции: рассмотрите обогреватели с функцией вентиляторов, увлажнителей или ионизаторов. Это может повысить комфорт в помещении.

10. Отзывы и рекомендации: изучите отзывы других пользователей и проконсультируйтесь с продавцами. Это поможет избежать покупки некачественного оборудования.

Сравнивая все эти параметры, вы сможете выбрать обогреватель, который наилучшим образом подойдёт для ваших нужд.

Авторы Андрей Соколов