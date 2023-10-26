Россиянам объяснили, опасно ли включать обогреватель и увлажнитель одновременно

Редкая российская квартира обходится без обогревателя, такие приборы особенно востребованы в межсезонье и при аномально низких температурах зимой. А чтобы избавиться от ощущения сухости кожи и на слизистых, многие семьи дополнительно используют увлажнители. Опасно ли одновременно использовать эти приборы, Лайфу рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

По его словам, оптимальным считается показатель влажности воздуха 30–45% при температуре от 20 до 22 градусов в холодный сезон. Однако самые распространённые типы обогревателей (масляные, тепловентиляторы) значительно сушат воздух в помещении — до 20%. Поэтому многие и используют увлажнители. И в таком тандеме нет никакой опасности, говорит Шамин.

"Более того, именно так можно сохранить свежесть кожи и снизить риск развития ОРВИ. В то же время важно не забывать о правилах эксплуатации. В первую очередь нужно соблюдать меру. Излишняя влажность, создаваемая прибором, вредна не только для человека, но и для любых других устройств, в том числе для обогревателя", — отметил эксперт.

Он не советует ставить увлажнитель ближе чем на метр к любой технике и направлять на неё отверстие, из которого выходит пар. Внимательно следите за целостностью проводов увлажнителя и особенно обогревателя. Последний, кстати, должен быть запитан непосредственно от розетки, а не через удлинитель.

"Нагревательные элементы в этих устройствах могут достигать температуры 250–300 °С. У удлинителя при подключении таких мощных приборов очень быстро пересыхает изоляция, что ведёт к замыканиям и возгораниям", — объяснил профессор.

Также стоит избегать беспрерывной работы этих двух приборов — как вместе, так и по отдельности. Обязательно давайте им отдохнуть и не забывайте проветривать помещение.