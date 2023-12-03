Россиянам объяснили, какие обогреватели считаются самыми безвредными

Согласно санитарным нормам, в жилых помещениях уровень влажности воздуха должен быть не менее 40–60%, а более низкие значения могут негативно сказаться на здоровье человека. О том, какие обогреватели выбирать, чтобы обеспечить оптимальную влажность в жилище, рассказала дерматолог Александра Филёва.

Как отметила врач, сухой воздух прежде всего приводит к пересыханию слизистых оболочек носа. Это в свою очередь снижает иммунитет и делает организм менее устойчивым к различным инфекциям. Кроме того, постоянное вдыхание сухого воздуха может вызывать обострение хронических болезней дыхательных путей. В частности, речь идёт об астме, бронхите и ларингите.

"Могут начаться проблемы с глазами. Появляется покраснение, возникают ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, корочки и "слипшиеся глаза" по утрам", — добавила Филёва в беседе с RT.

По словам медика, больше всего воздух сушат тепловентиляторы, поскольку в них есть нагревательный элемент и вращающийся вентилятор. Вдобавок этот прибор весьма шумный, что также может сказываться на психологическом состоянии человека и вызывать проблемы со сном. Также существенно снижают влажность воздуха и масляные радиаторы. Самыми безвредными же считаются инфракрасные обогреватели, так как они не сжигают кислород в помещении. К дополнительным мерам можно отнести обыкновенное проветривание помещения и увлажнители воздуха, резюмировала специалист.