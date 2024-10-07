С 1 ноября вырастут социальные выплаты: кто получит прибавку и в каком размере С 1 ноября повысят целый ряд социальных выплат. Часть прибавок сделают на федеральном уровне, часть — на региональном. На сколько повысят пенсии, пособия, компенсации, субсидии, выплаты льготникам и семьям с детьми? 6 октября, 21:15 С 1 ноября сделают прибавку к социальным выплатам. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

С 1 ноября 2024 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации такая доплата предусмотрена Федеральным законом № 155-ФЗ. Право на неё имеют пенсионеры при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Бывает, что человек оставил работу по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии. Тогда необходимый стаж сокращается: нужно не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин. Доплата к пенсии выплачивается, если человек ушёл на заслуженный отдых в должности, дающей на неё право.

Также доплату имеют отдельные категории угольной промышленности. Об этом говорится в Федеральном законе № 84-ФЗ. Право на доплату имеют люди, которые работали в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день. Перечень получателей достаточно большой.

— Также в ноябре пенсионеры, которые прекратили работать, получат проиндексированную пенсию. Станут получать больше и люди, которым исполнилось 80 лет в ноябре. Им устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 8134 рублей 88 копеек. Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такую же сумму получат и инвалиды, которым в ноябре будет установлена первая группа инвалидности. Хочется обратить внимание, что прибавка делается именно при наступлении возраста 80 лет в ноябре. Тем пенсионерам, кому уже ранее исполнилось 80 лет, она уже выплачивается. И если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается. Её уже выплачивают после установления первой группы, — рассказала Оксана Красовская.

Кроме того, оформить прибавку к пенсии можно и по заявлению, которое необходимо подать в СФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 8134,88 рубля. Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы, например родился ребёнок. И заявление с документами пенсионер принёс в октябре. Либо супруг вышел на пенсию, а пенсия меньше, чем у пенсионера-заявителя. При наличии одного иждивенца прибавка составит 2711,62 рубля, а при наличии двух — 5423,24 рубля.

— Будет прибавка с 1 ноября и на региональном уровне. Так, в Москве в связи с празднованием 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в ноябре 2024 года будет выплачена единовременная материальная помощь. Её размер — 40 000 рублей. Деньги получат ветераны, которые зарегистрированы в Москве по месту жительства. В частности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участники обороны Москвы. Эта выплата положена и пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с федеральным законодательством либо имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, — пояснила Оксана Красовская.

Во Владимирской области с 1 ноября 2024 года будет увеличено ежемесячное денежное вознаграждение, выплачиваемое помощнику за каждого подопечного за полный календарный месяц. Вырастет оно до 19 242 рублей (ранее было 11 453). Помощнику, оказывающему социальную поддержку инвалиду первой группы или гражданину пожилого возраста, нуждающемуся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, выплаты вырастут до 24 053 рублей (ранее было 14 317).

Кроме того, целый ряд принципиальных новшеств ждёт пенсионеров в следующем году. В Социальном фонде России сообщили, что 2024 год был богат на значительные изменения в пенсионном законодательстве. Одна из главных поправок — возобновление индексации страховой пенсии работающим пенсионерам. Этого момента ждали давно. Теперь уже со следующего года выплаты работающим пенсионерам будут повышаться точно так же, как и неработающим. Первая индексация по новым правилам пройдёт в 2025 году.

— Рассчитывать размер повышения будут не по реально выплачиваемой пенсии, а по её более высокому размеру. Он учитывает все прошедшие индексации. Это позволит обеспечить более высокую прибавку к выплатам пенсионеров, — пояснили в СФР.

Кроме того, со следующего года меняется порядок начисления компенсационных выплат ухаживающим за нетрудоспособными пенсионерами и людьми с инвалидностью. Средства по уходу будут предоставлять не в качестве самостоятельной выплаты, как это происходит сегодня, а в виде надбавки к пенсии. Таким способом, пояснили в СФР, назначаются прибавки к пенсии за северный стаж, работу на селе или за родственников, которых содержит пенсионер. Кроме того, будут повышать выплаты по уходу за счёт механизма индексации. Раньше этого не было.

Авторы Нина Важдаева