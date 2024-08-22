Пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников с "льготами"

В последнее время участились случаи обмана пожилых россиян в сфере ЖКХ. Мошенники с каждым разом придумывают всё более изощрённые схемы, используя в корыстных целях доверчивость и уязвимость пенсионеров. Одна из таких схем связана с предложением фиктивных льгот на оплату коммунальных услуг, заявил «Газете.ru» общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам эксперта, схема работает следующим образом. Мошенники звонят пенсионерам и, представляясь сотрудниками энергоснабжающих компаний или других организаций ЖКХ, сообщают им о возможности получить льготу на оплату КУ. Для оформления этой скидки аферисты просят предоставить им персональные данные, в том числе паспортные и банковские реквизиты.

«Они могут ссылаться на различные поводы: юбилей компании, государственную программу поддержки или даже личную инициативу руководства. Цель злоумышленников — заполучить личные данные жертвы и доступ к её финансам», — объяснил Бондарь.

Далее злоумышленники отправляют на почту или в мессенджер ссылку, которая ведёт на фишинговый сайт. Там пенсионера просят ввести логин и пароль от «Госуслуг» или онлайн-банкинга. Получив доступ к личным кабинетам и банковским счетам, мошенники могут похитить деньги и оформить кредиты на имя жертвы.

Эксперт напомнил пенсионерам, что настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают личные данные по телефону. Все законные льготы и субсидии оформляются через официальные каналы: МФЦ, органы соцзащиты или портал «Госуслуги». В случае если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, следует незамедлительно обратиться в полицию и заблокировать все банковские карты и счета.