Актриса из фильма «Брат» Лидия Доротенко попала в больницу имени П. П. Кащенко
Лидия Доротенко в культовом фильме «Брат» (1997). Фото © kino-teatr.ru
Актрису из фильма «Брат» Лидию Доротенко экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко. По данным 78.ru, заботу о пожилой россиянке проявили работники социальных служб, которые вызвали врачей, заметив, что она бродит по улицам в неопрятном виде.
В свою очередь сын артистки Ярослав Доротенко заявил журналистам, что его мать не находится в упомянутом медицинском учреждении, однако не стал сообщать подробности о её местонахождении.
Кроме культового фильма «Брат», Лидия Доротенко снялась в более чем сотни кинокартин. В их числе «Граница времени», «Шаман-2», «Тайны следствия», «Мы из будущего», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны-3», «Бандитский Петербург».