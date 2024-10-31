Актриса из фильма «Брат» Лидия Доротенко попала в больницу имени П. П. Кащенко

Актрису из фильма «Брат» Лидию Доротенко экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко. По данным 78.ru, заботу о пожилой россиянке проявили работники социальных служб, которые вызвали врачей, заметив, что она бродит по улицам в неопрятном виде.

В свою очередь сын артистки Ярослав Доротенко заявил журналистам, что его мать не находится в упомянутом медицинском учреждении, однако не стал сообщать подробности о её местонахождении.