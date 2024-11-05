Тест: Угадать все 7 шоу из 90-х по кадру с ведущим смогут только телеманьяки

Постсоветское телевидение очень быстро наполнилось огромным количеством ярких передач, оставивших уникальный след в жизни каждого зрителя. Провокационные шоу стали основой для создания современных программ, а их гости и участники впоследствии выросли в настоящих звёзд. Но ничего бы этого не получилось без харизматичных и профессиональных ведущих: именно они задавали ход передачи, будоражили публику и поднимали рейтинги! Давайте спустя 30 лет попробуем вспомнить эту эпоху и угадать известные программы по ведущему.