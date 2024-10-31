«Бу! Испугался?»: Психолог рассказал, почему мем с жутким котом вызывает у людей панический страх

В Сети бушует новая волна мемов, главная звезда которых — кот в галстуке с пугающе человекоподобной манерой общения. Монотонным голосом он произносит: «Бу! Испугался? Не бойся. Я друг. Я тебя не обижу» — после чего предлагает «подойти поближе» и «смотреть друг на друга, пока глаза не устанут». Холодный взгляд животного и его странные слова вызывают у пользователей одновременно и страх, и смех.

Многие полагают, что кадры с котом взяты из старого американского шоу Fun House, которое в начале 2000-х транслировалось на российском телеканале 2×2 под названием «Un-шлак! Un-шлак!». Однако, по всей видимости, оригинальный отрывок был обработан с помощью искусственного интеллекта, что придало коту ещё более жутковатый вид.

Мем пришёлся по душе интернет-аудитории, и юзеры с удовольствием используют видео с котом в качестве шутки, подставляя его фразу в различные жизненные ситуации. Life.ru решил поговорить с клиническим психологом Станиславом Самбурским и выяснить, что такого жуткого и пугающего в созданном нейросетью коте из мемов.

Откуда появился мем с котом «Бу! Испугался?». Видео © YouTube / 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐎𝐕𝐄𝐊

Со слов эксперта, новый мем с жутким котом — это продолжение классических страшилок из детства. «У всех были пугающие углы в квартире, куда страшно было заходить, казалось, что мамина шуба ночами оживает или под кроватью живёт монстр», — поясняет психолог.

С психологической точки зрения здесь работает эффект зловещей долины. Люди испытывают дискомфорт, когда сталкиваются с тем, что им не совсем понятно. Объекты, которые неожиданно приобретают человеческие черты, или животные, как наш кот, которые начинают говорить, — это вызывает тревогу и отвращение. Сложно оторваться и не смотреть на человеческие зубы у кота, ведь это настолько неестественно, что даже его монотонная речь удивляет меньше. Станислав Самбурский Клинический психолог

Эксперт продолжает, рассказывая: люди выжили на протяжении многих тысячелетий благодаря тому, что эволюция заложила в них программы, помогающие распознавать и избегать потенциальной угрозы.

Почему мем с котом, который говорит, что он друг, так пугает людей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kinopoisk

Абсолютное большинство людей понимают, что кот — это анимация, причём достаточно примитивная по сравнению с тем уровнем ИИ, который есть сейчас.

Но искусственный интеллект появился и стал настолько распространённым лишь в последние годы, а эволюционные механизмы заложены в нас природой. Поэтому странные и неестественные черты кота воспринимаются как угроза, хотя это всего лишь анимация. Станислав Самбурский Клинический психолог

Кроме внешности, которую хочется изучить и подсознательно понять, безопасен или нет этот персонаж, его слова — это же классический монолог убийцы из фильма ужасов, отмечает клинический психолог. В кино похожие вещи говорят люди, которых зрители в зале уже воспринимают как опасных маньяков, но герои пока не видят в них угрозу.

Клинический психолог рассказал, почему люди испытывают страх и дискомфорт, когда смотрят на кота из мема «Бу! Испугался?». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / net0nem

Диалог кота и его «не бойся меня» вызывают из глубин памяти именно эти драматические моменты, после которых жертву в фильме обычно начинают крошить. Соответственно, эти фразы усиливают тревогу человека, даже который находится в безопасном месте. Станислав Самбурский Клинический психолог

Реакция на этот и подобные мемы может отличаться в зависимости от прожитого опыта, предпочтений в фильмах и музыке, подчёркивает психолог. Человек, которого напугали в детстве, может испытывать удушающий страх, слушая похожие «успокаивающие» слова, которые произносят монотонно и с немигающим взглядом. Люди с более развитым чувством юмора находят такие картинки смешными.

Как был создан мем со страшным котом и при чём тут эффект зловещей долины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akibaekb

А как получилось создать такого интернет-монстра, Life.ru рассказал Михаил Матафонов — IT-специалист, графический дизайнер: «Что хочется заметить? Автор этого творения взял статический кадр с этим самым котом, прогнал его через, скорее всего, что-то подобное Hedra, то есть одну из нейросетей, которая обрабатывает статичные материалы, как правило, имеющие черты лица, очертания, нос, губы, глаза, чтобы придать им какой-то динамический эффект».