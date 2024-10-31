«Таракан не добрался до 18+»: Бузова жёстко осадила «‎изнасилованную» Лерчек

Певица Ольга Бузова не стала терпеть обвинения от блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая предстала в слезах после испытания с тараканами на шоу «‎Звёзды в джунглях». Ведущая рассказала, что она и Михаил Галустян несколько раз спрашивали, готова ли Лерчек продолжать испытание, и создательница фитнес-марафонов каждый раз отвечала утвердительно. Она уверена, что громкими заявлениями Лерчек просто пытается отвлечь аудиторию от своих скудных школьных знаний.

Лерчек во время испытания с насекомыми и крысами. Фото © RuTube / Звезды в джунглях

«Чекалина очень сильно расстроилась, что не смогла правильно ответить на вопросы о первой женщине-космонавте, о том, что такое биссектриса и Северное сияние. Ничего страшного! Бросьте в меня камень, кто ответит на все школьные вопросы во взрослом возрасте. Но Валерия восприняла это болезненно, и решила перенаправить фокус внимания своей аудитории на то, что её поставили в тяжёлые, чуть ли не сопряжённые с опасностью для здоровья, условия», — написала ведущая шоу в своих социальных сетях.

Бузова подчеркнула, что все испытания заранее проверяет целая команда, а блогершу после съёмок осмотрел врач и сообщил, что никакая медицинская помощь ей не нужна. Телеведущая объяснила, что у неё есть неопровержимые доказательства её правоты – записи с видеокамер и заключение врача.