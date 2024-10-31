«Таракан не добрался до 18+»: Бузова жёстко осадила «изнасилованную» Лерчек
Бузова разнесла ложь Лерчек об эпизоде с тараканами на шоу «Звёзды в джунглях»
Ольга Бузова и Лерчек. Фото © Telegram/«Бузова» / RuTube/Звезды в джунглях
Певица Ольга Бузова не стала терпеть обвинения от блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая предстала в слезах после испытания с тараканами на шоу «Звёзды в джунглях». Ведущая рассказала, что она и Михаил Галустян несколько раз спрашивали, готова ли Лерчек продолжать испытание, и создательница фитнес-марафонов каждый раз отвечала утвердительно. Она уверена, что громкими заявлениями Лерчек просто пытается отвлечь аудиторию от своих скудных школьных знаний.
Лерчек во время испытания с насекомыми и крысами. Фото © RuTube / Звезды в джунглях
«Чекалина очень сильно расстроилась, что не смогла правильно ответить на вопросы о первой женщине-космонавте, о том, что такое биссектриса и Северное сияние. Ничего страшного! Бросьте в меня камень, кто ответит на все школьные вопросы во взрослом возрасте. Но Валерия восприняла это болезненно, и решила перенаправить фокус внимания своей аудитории на то, что её поставили в тяжёлые, чуть ли не сопряжённые с опасностью для здоровья, условия», — написала ведущая шоу в своих социальных сетях.
Бузова подчеркнула, что все испытания заранее проверяет целая команда, а блогершу после съёмок осмотрел врач и сообщил, что никакая медицинская помощь ей не нужна. Телеведущая объяснила, что у неё есть неопровержимые доказательства её правоты – записи с видеокамер и заключение врача.
«Если Валерия захочет, я передам ей материал и она, как честный человек и блогер, это тоже опубликует. Врач вынес заключение, что врачебная помощь Валерии не требуется. Никаких повреждений, кроме царапины, нет. Таракан (простите, что мне приходится писать так подробно) не добрался до 18+», — поставила точку певица.
Напомним, ранее Лерчек поделилась подробностями испытания с тараканами, крысами и опарышами на шоу «Звёзды в джунглях». Блогерша билась в истерике, после того как к ней в трусы заполз таракан и покусал интимные места. Создательница фитнес-марафонов заявила, что чувствует себя «изнасилованной». Именно на этом испытании Валерия не смогла ответить на вопрос о том, какая статья скрывается под номером 198 УК РФ. Хотя именно по этой статье (уклонение от уплаты налогов) ранее ей выдвигали обвинение. Уголовное дело против блогерши и её экс-мужа было закрыто в марте.