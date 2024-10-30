Бьянка рассказала, зачем пришла на шоу «Звёзды в джунглях»

Певица Бьянка стала новой участницей шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ, присоединившись к проекту после поражения Клавы Коки в решающем испытании. На шоу, проходящем в условиях диких джунглей Колумбии, знаменитости продолжают бороться за главный приз, размер которого зависит от успеха в испытаниях и их способности экономить ресурсы.

Участники особенно страдают от недостатка еды, покупая только бобы и добывая другую пищу самостоятельно, например, ловя рыбу или крабов. Теперь к непростой жизни в джунглях присоединилась и Бьянка.

«Я решилась ради того, чтобы побороть свои панические атаки до конца и этого не было больше в моей жизни никогда. И это произошло», — прокомментировала певица своё решение участвовать в проекте.

Артистка отметила, что предпочитает играть в команде и собирается присоединиться к одной из коалиций на проекте, а не действовать в одиночку.