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29 октября, 21:19

Бьянка рассказала, зачем пришла на шоу «Звёзды в джунглях»

Певица Бьянка сменила Клаву Коку на шоу «Звёзды в джунглях»

Певица Бьнка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Певица Бьнка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Певица Бьянка стала новой участницей шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ, присоединившись к проекту после поражения Клавы Коки в решающем испытании. На шоу, проходящем в условиях диких джунглей Колумбии, знаменитости продолжают бороться за главный приз, размер которого зависит от успеха в испытаниях и их способности экономить ресурсы.

Участники особенно страдают от недостатка еды, покупая только бобы и добывая другую пищу самостоятельно, например, ловя рыбу или крабов. Теперь к непростой жизни в джунглях присоединилась и Бьянка.

«Я решилась ради того, чтобы побороть свои панические атаки до конца и этого не было больше в моей жизни никогда. И это произошло», — прокомментировала певица своё решение участвовать в проекте.

Артистка отметила, что предпочитает играть в команде и собирается присоединиться к одной из коалиций на проекте, а не действовать в одиночку.

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«Звёзды в джунглях» — довольно неординарный проект, в котором знаменитости сталкиваются с различными испытаниями. Недавно у блогерши Лерчек случилась истерика из-за происшествия с двумя тараканами, заползшими ей в трусы.

Анатолий Цейко
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