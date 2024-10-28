«Чувствую себя изнасилованной»: Два таракана заползли Лерчек в трусы и довели её до истерики

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) поделилась подробностями испытания с тараканами, крысами и опарышами на шоу «Звёзды в джунглях». Создательница фитнес-марафонов билась в истерике, после того как к ней в трусы заполз таракан и покусал интимные места. Лерчек заявила, что чувствует себя «изнасилованной».

«Я орала и кричала. Говорила о том, что у меня таракан в трусы залез. И что он сидит там, пока все эти крысы бегают по мне. Я говорю: «Таракан у меня там. Достаньте его, пожалуйста». А он там всё сидит, не может найти, как выбраться, и лапками расцарапывает. Потом туда ещё один залез... Я чувствую себя униженной какой-то, изнасилованной», — рассказала Лерчек.