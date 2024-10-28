«Чувствую себя изнасилованной»: Два таракана заползли Лерчек в трусы и довели её до истерики
У Лерчек случилась истерика из-за тараканов на шоу «Звёзды в джунглях»
Лерчек во время испытания с насекомыми и крысами. Фото © RuTube / Звезды в джунглях
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) поделилась подробностями испытания с тараканами, крысами и опарышами на шоу «Звёзды в джунглях». Создательница фитнес-марафонов билась в истерике, после того как к ней в трусы заполз таракан и покусал интимные места. Лерчек заявила, что чувствует себя «изнасилованной».
Лерчек плачет после испытания с тараканами на шоу «Звезды в джунглях». Видео © VK / Алана Мамаева
«Я орала и кричала. Говорила о том, что у меня таракан в трусы залез. И что он сидит там, пока все эти крысы бегают по мне. Я говорю: «Таракан у меня там. Достаньте его, пожалуйста». А он там всё сидит, не может найти, как выбраться, и лапками расцарапывает. Потом туда ещё один залез... Я чувствую себя униженной какой-то, изнасилованной», — рассказала Лерчек.
Именно на этом испытании блогерша не смогла ответить на вопрос о том, какая статья скрывается под номером 198 УК РФ. А это именно та статья, по которой ей самой ранее выдвигали обвинение — уклонение от уплаты налогов. Напомним, что уголовное дело против блогерши и её экс-мужа было закрыто в марте.