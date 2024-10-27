Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 23:23

«Вас это не касается»: Natan ответил на критику после измены с блогершей Лерчек

Рэпер Natan заявил, что «наломал дров» из-за скандала с изменой жене

Рэпер Natan. Обложка © Telegram / NATANONLINE

Рэпер Natan. Обложка © Telegram / NATANONLINE

Рэпер Natan отреагировал на критику, обрушившуюся на него после истории с изменой супруге. Скандал разразился в ходе его участия в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», где артист, будучи в браке, начал отношения с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), к тому моменту уже разведённой. Зрители и многие коллеги резко осудили его поведение.

Позднее жена Натана заявила, что их разрыв произошёл за месяц до съёмок проекта. Сам рэпер подтвердил слова супруги о расставании и признал, что на шоу он допустил ряд опрометчивых поступков, за которые сейчас расплачивается.

По словам артиста, его больше всего раздражает, когда посторонние вмешиваются в личную жизнь. В ответ на критику он записал видео, где пояснил свою позицию и выразил благодарность тем, кто продолжает его поддерживать.

Natan отвечает на критику, обрушившуюся на него после проекта «Звёзды в джунглях». Видео © Telegram / NATANONLINE

«Больше всего вымораживает и бесит, что люди кому не лень сейчас пытаются выезжать на этой теме, поднимая себе аудиторию, высказывая своё экспертное мнение в том деле, которое их абсолютно не касается. Но также я вижу тех людей, которые принимают мои истории с моими же провалами и ошибками... И умудряются меня поддерживать. За это вам отдельное спасибо», — заявил певец.

Роман за деньги: Продюсер раскрыл пиар-замысел в интрижке Лерчек и Natan
Роман за деньги: Продюсер раскрыл пиар-замысел в интрижке Лерчек и Natan

Напомним, блогершу Лерчек и женатого рэпера Natan застали целующимися во время съёмок шоу «Звёзды в джунглях». Валерия Чекалина развелась с мужем совсем недавно, а Natan состоит в браке уже много лет. Позже рэпер принёс извинения супруге и объяснил роман на стороне «изменениями психики». По словам Лерчек, она якобы вообще не знала, что музыкант женат.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Natan (Натан Миров)
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar