«Вас это не касается»: Natan ответил на критику после измены с блогершей Лерчек

Рэпер Natan отреагировал на критику, обрушившуюся на него после истории с изменой супруге. Скандал разразился в ходе его участия в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», где артист, будучи в браке, начал отношения с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), к тому моменту уже разведённой. Зрители и многие коллеги резко осудили его поведение.

Позднее жена Натана заявила, что их разрыв произошёл за месяц до съёмок проекта. Сам рэпер подтвердил слова супруги о расставании и признал, что на шоу он допустил ряд опрометчивых поступков, за которые сейчас расплачивается.

По словам артиста, его больше всего раздражает, когда посторонние вмешиваются в личную жизнь. В ответ на критику он записал видео, где пояснил свою позицию и выразил благодарность тем, кто продолжает его поддерживать.

Natan отвечает на критику, обрушившуюся на него после проекта «Звёзды в джунглях». Видео © Telegram / NATANONLINE