«Вас это не касается»: Natan ответил на критику после измены с блогершей Лерчек
Рэпер Natan заявил, что «наломал дров» из-за скандала с изменой жене
Рэпер Natan. Обложка © Telegram / NATANONLINE
Рэпер Natan отреагировал на критику, обрушившуюся на него после истории с изменой супруге. Скандал разразился в ходе его участия в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», где артист, будучи в браке, начал отношения с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), к тому моменту уже разведённой. Зрители и многие коллеги резко осудили его поведение.
Позднее жена Натана заявила, что их разрыв произошёл за месяц до съёмок проекта. Сам рэпер подтвердил слова супруги о расставании и признал, что на шоу он допустил ряд опрометчивых поступков, за которые сейчас расплачивается.
По словам артиста, его больше всего раздражает, когда посторонние вмешиваются в личную жизнь. В ответ на критику он записал видео, где пояснил свою позицию и выразил благодарность тем, кто продолжает его поддерживать.
Natan отвечает на критику, обрушившуюся на него после проекта «Звёзды в джунглях». Видео © Telegram / NATANONLINE
«Больше всего вымораживает и бесит, что люди кому не лень сейчас пытаются выезжать на этой теме, поднимая себе аудиторию, высказывая своё экспертное мнение в том деле, которое их абсолютно не касается. Но также я вижу тех людей, которые принимают мои истории с моими же провалами и ошибками... И умудряются меня поддерживать. За это вам отдельное спасибо», — заявил певец.
Напомним, блогершу Лерчек и женатого рэпера Natan застали целующимися во время съёмок шоу «Звёзды в джунглях». Валерия Чекалина развелась с мужем совсем недавно, а Natan состоит в браке уже много лет. Позже рэпер принёс извинения супруге и объяснил роман на стороне «изменениями психики». По словам Лерчек, она якобы вообще не знала, что музыкант женат.