«Искренне жаль жену»: Лерчек впервые прокомментировала роман с рэпером Натаном

Отношения Лерчек и Натана оказались несерьёзными. Блогерша заявила, что рэпер её обманул, обернув историю на съёмках шоу «Звезды в джунглях» ради собственного пиара. О супруге исполнитель умышленно умалчивал, намекая на недомолвки и скорый развод. Валерия Чекалина впервые прокомментировала данную тему в интервью шоу «Алёна, блин!».

«Я просто верила, что у них не очень хорошие отношения. И по его поведению я понимала, что он ведёт себя как свободный мужчина. И когда я поняла, что случилось, я подошла к нему и сказала: «Мне искренне жаль твою жену», — рассказала блогерша на интервью.