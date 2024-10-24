«Искренне жаль жену»: Лерчек впервые прокомментировала роман с рэпером Натаном
Блогерша Лерчек считает, что рэпер Натан использовал отношения с ней для пиара
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и рэпер Натан (Натан Миров). Обложка © ТАСС /Станислав Красильников, Сергей Виноградов
Отношения Лерчек и Натана оказались несерьёзными. Блогерша заявила, что рэпер её обманул, обернув историю на съёмках шоу «Звезды в джунглях» ради собственного пиара. О супруге исполнитель умышленно умалчивал, намекая на недомолвки и скорый развод. Валерия Чекалина впервые прокомментировала данную тему в интервью шоу «Алёна, блин!».
«Я просто верила, что у них не очень хорошие отношения. И по его поведению я понимала, что он ведёт себя как свободный мужчина. И когда я поняла, что случилось, я подошла к нему и сказала: «Мне искренне жаль твою жену», — рассказала блогерша на интервью.
Также Чекалина заявила, что во время шоу новоиспечённая «пара» только целовалась. При том, инициатором выступил рэпер. По окончании съёмок Лерчек, как она сама рассказала, пыталась выйти на связь с супругой Натана и принести ей извинения, однако исполнительно ушёл со связи. Однако на этом всё не закончилось, ведь во время проекта у рэпера были «интриги» ещё с одной участницей.
Напомним, блогершу Лерчек и женатого рэпера Natan застали целующимися во время съёмок шоу «Звёзды в джунглях». Пользователи сети негодуют — Валерия развелась с мужем совсем недавно, а Natan состоит в браке уже много лет, что закономерно вызвало шквал критики. Сам рэпер принёс извинения супруге и объяснил роман на стороне изменениями психики, которые произошли у него вдали от дома.