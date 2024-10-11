Блогершу Лерчек и женатого рэпера Natan застали целующимися во время съёмок шоу «Звезды в джунглях». Пользователи сети негодуют — Валерия развелась с мужем совсем недавно, а Natan состоит в браке уже много лет, что закономерно вызвало волну негодования.

Ранее окружение Лерчек сообщало, что они с рэпером сблизились во время съемок проекта. Однако это не выходило за рамки лёгкого флирта, но затем, вероятно, переросло в нечто серьёзное. Источник, как пишет StarHit, заявлял, что Лерчек и Natan уединялись довольно часто, хотя сами звёзды продолжают утверждать, что между ними всего лишь дружба.

Рэпер Натан Миров не так давно уже извинялся перед женой за неверность, называя себя человеком «не без греха», который, однако, никогда себе такое впредь не позволит. У второй участницы скандала ситуация относительно проще. Ещё 13 августа этого года Валерия Чекалина официально расторгла брак с бизнесменом Артёмом Чекалиным. Они воспитывают троих общих детей — Алису, Богдана и Льва.