Суд отправил Артёма Чекалина под домашний арест до 26 ноября
Бывшего мужа блогерши Лерчек Артёма Чекалина отправили под домашний арест до 26 ноября по новому уголовному делу. Такое решение принял Троицкий районный суд Москвы, сообщает корреспондент Life.ru.
Артём Чекалин на заседании об избрании ему меры пресечения по новому уголовному делу. Видео © Life.ru
Чекалин будет проводить время под домашним арестом в посёлке Ильинское.
Ранее сообщалось, что адвокат блогера настаивал на домашнем аресте.
Напомним, ранее против Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина было заведено новое уголовное дело. Им инкриминируют перевод валюты с использованием подложных документов. Допрос Артёмчека в отделении МВД проводился более 15 часов. Позднее Чекалиным, а также их бизнес-партнёру предъявили обвинение в незаконном переводе валюты. Известно, что Артёму Чекалину грозит до пяти лет лишения свободы.
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