Адвокат семьи Чекалиных настаивает на домашнем аресте, против них завели новое дело
SHOT: На Чекалиных завели новое дело, чтобы пересмотреть прежнее расследование
Новое уголовное дело против Чекалиных заведено, чтобы пересмотреть итоги прошлого расследования, так как в деле фигурируют те же самые марафоны. Об этом заявил адвокат Артёма Чекалина.
По данным SHOT, защита Артёма, а это три адвоката, настаивает на домашнем аресте. Они заявили, что блогер после прекращения первого уголовного дела был в Курске, в Шебекино, в Белгороде, занимался гуманитаркой, а фитнес-марафоны давно уже в прошлом. Один из адвокатов попросил приобщить документ о "безупречном" поведении Чекалина во время прошлого задержания. По словам защиты блогера, в новом уголовном деле рассматриваются те же самые марафоны и те же даты, которые были при расследовании предыдущего уголовного дела.
По их словам, При этом, если такую меру пресечения изберут, то могут возникнуть проблемы с детьми, как утверждают адвокаты: по условиям развода двое сыновей и дочь четы Чекалиных находятся поровну у обоих родителей. Если будет домашний арест, то детей нельзя будет водить ни в школу ни в кружки.
Напомним, прежде против Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина было заведено новое уголовное дело. Им инкриминируют перевод валюты с использованием подложных документов. Допрос Артёмчека в отделении МВД проводился более 15 часов. Позднее Чекалиным, а также их бизнес-партнёру предъявили обвинение в незаконном переводе валюты.
Артём Чекалин. Обложка © SHOT