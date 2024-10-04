Адвокат семьи Чекалиных настаивает на домашнем аресте, против них завели новое дело

По данным SHOT, защита Артёма, а это три адвоката, настаивает на домашнем аресте. Они заявили, что блогер после прекращения первого уголовного дела был в Курске, в Шебекино, в Белгороде, занимался гуманитаркой, а фитнес-марафоны давно уже в прошлом. Один из адвокатов попросил приобщить документ о "безупречном" поведении Чекалина во время прошлого задержания. По словам защиты блогера, в новом уголовном деле рассматриваются те же самые марафоны и те же даты, которые были при расследовании предыдущего уголовного дела.