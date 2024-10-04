Артёма Чекалина доставили в суд в Москве, где ему изберут меру пресечения
Артём Чекалин в суде в Москве. Обложка © SHOT
Блогера Артёма Чекалина доставили в Троицкий районный суд. Сегодня, 4 октября, ему и его экс-супруге Лерчек изберут меру пресечения, сообщает SHOT.
Артёма Чекалина доставили в суд в Москве. Видео © SHOT
Напомним, что ранее в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина было возбуждено новое уголовное дело. Им вменяется перевод валюты с использованием подложных документов. Допрос Артёмчека в отделении МВД длился более 15 часов. Позднее Чекалиным, а также их бизнес-партнёру предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты.