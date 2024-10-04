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4 октября, 14:14

Артёма Чекалина доставили в суд в Москве, где ему изберут меру пресечения

Артём Чекалин в суде в Москве. Обложка © SHOT

Артём Чекалин в суде в Москве. Обложка © SHOT

Блогера Артёма Чекалина доставили в Троицкий районный суд. Сегодня, 4 октября, ему и его экс-супруге Лерчек изберут меру пресечения, сообщает SHOT.

Артёма Чекалина доставили в суд в Москве. Видео © SHOT

Напомним, что ранее в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина было возбуждено новое уголовное дело. Им вменяется перевод валюты с использованием подложных документов. Допрос Артёмчека в отделении МВД длился более 15 часов. Позднее Чекалиным, а также их бизнес-партнёру предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты.

МВД показало видео обысков дома у блогеров Лерчек и Артёмчека
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Дарья Нарыкова
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