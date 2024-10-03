Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты
Блогерша Лерчек с бывшим мужем Артёмом Чекалиным. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_ckek
Блогерам Валерии и Артёму Чекалиным, а также их бизнес-партнёру предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты. В ближайшее время им изберут меру пресечения, сообщили в прокуратуре Москвы.
По данным следствия, фигуранты заключали договоры с иностранной компанией при реализации через Интернет курсов фитнес-марафонов, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, пара предоставила документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей.
Напомним, в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина возбуждено новое уголовное дело. Им вменяется перевод валюты с использованием подложных документов. Допрос Артёмчека в отделении МВД длился более 15 часов.