Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 20:16

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты

Блогерша Лерчек с бывшим мужем Артёмом Чекалиным. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_ckek

Блогерша Лерчек с бывшим мужем Артёмом Чекалиным. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_ckek

Блогерам Валерии и Артёму Чекалиным, а также их бизнес-партнёру предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты. В ближайшее время им изберут меру пресечения, сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным следствия, фигуранты заключали договоры с иностранной компанией при реализации через Интернет курсов фитнес-марафонов, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, пара предоставила документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей.

МВД показало видео обысков дома у блогеров Лерчек и Артёмчека
МВД показало видео обысков дома у блогеров Лерчек и Артёмчека

Напомним, в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина возбуждено новое уголовное дело. Им вменяется перевод валюты с использованием подложных документов. Допрос Артёмчека в отделении МВД длился более 15 часов.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров