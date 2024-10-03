Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты

Блогерам Валерии и Артёму Чекалиным, а также их бизнес-партнёру предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты. В ближайшее время им изберут меру пресечения, сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным следствия, фигуранты заключали договоры с иностранной компанией при реализации через Интернет курсов фитнес-марафонов, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, пара предоставила документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей.