Женатый рэпер Natan назвал интрижку с Лерчек последствием «дикой шизофрении»

Рэпер Натан (Natan), которого запечатлели на видео за поцелуями с блогершей Валерией «Лерчек» Чекалиной на шоу «Звёзды в джунглях», записал видео, в котором извинился перед своей супругой Анастасией Швецовой. Свой роман на стороне он объяснил изменениями психики, которые произошли у него вдали от дома.

Рэпер Natan нашёл слова, чтобы объяснить интрижку с Лерчек. Видео © Telegram / NATANONLINE

«Находясь 24/7 на проекте в определенных условиях, у тебя наступает дикая шизофрения, и ты уже перестаёшь осознавать, где реальность, а где — нет, теряешь контроль и ведёшь себя как животное. Это именно то, что произошло со мной», — повинился рэпер в своём видеообращении, выложенном в Телеграме.

Интрижку с Лерчек, о которой узнала широкая публика, он назвал недостойным поступком, и дал понять, что развивать эти отношения он не настроен — в его интересах сохранить брак с «самым дорогим человеком в жизни», которому он сделал очень больно.