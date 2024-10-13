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13 октября, 20:37

Пока не готова: Жена рэпера Natan впервые высказалась о возможной измене мужа

Жена рэпера Natan заявила, что не готова комментировать роман мужа с Лерчек

Natan и Лерчек на шоу «Звёзды в джунглях». Обложка © VK / NATAN / Звёзды в джунглях

Natan и Лерчек на шоу «Звёзды в джунглях». Обложка © VK / NATAN / Звёзды в джунглях

Супруга российского рэпера Natan Анастасия Швецова прервала молчание и впервые прокомментировала слухи об измене супруга с блогершей Лерчек на съёмках шоу «Звёзды в джунглях». Девушка пообещала фолловерам высказаться о ситуации позже, намекнув на неготовность принять произошедшее.

«Знаю, вы все ждёте от меня комментариев. Они будут, но позже, когда я буду к этому готова. А сейчас я просто попробую поспать в самолёте», — написала Швецова в соцсетях.

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Ранее в Сети появился ролик, на котором разведённая Лерчек и женатый Natan страстно целуются за кулисами проекта. Незадолго до этого рэпер признался в эфире, что испытывает симпатию к Чекалиной и даже пообещал уступить ей победу в случае необходимости.

Илья Пушкарев
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