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16 октября, 02:00

Роман за деньги: Продюсер раскрыл пиар-замысел в интрижке Лерчек и Natan

Продюсер Дворцов назвал пиар-ацией роман блогерши Лерчек и рэпера Natan

NATAN и Лерчек. Обложка © VK / NATAN, Telegram / Lerchek теперь тут

NATAN и Лерчек. Обложка © VK / NATAN, Telegram / Lerchek теперь тут

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с Life.ru выразил уверенность, что роман между блогершей Валерией «Лерчек» Чекалиной и рэпером Natan является спланированной пиар-акцией. Он пояснил, что Лерчек, оказавшаяся в центре скандалов, связанных с её семьёй, стремится к привлечению максимального внимания и поддержке.

Дворцов подчеркнул, что Натан — талантливый и уважаемый артист, которому также может быть выгодна такая коллаборация. Он добавил, что в медиасфере подобные союзы зачастую строятся на коммерческой основе.

«Лерчек сейчас делает всё возможное, чтобы дальше быть известной, уже отойти от грязи с налогами, с деньгами и тому подобное. Что касается Натана, может быть у него могут дальше стартануть какие-то закрытые корпоративы, съёмки, телепроекты», — резюмировал продюсер.

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Напомним, блогершу Лерчек и женатого рэпера Natan застали целующимися во время съёмок шоу «Звёзды в джунглях». Пользователи сети негодуют — Валерия развелась с мужем совсем недавно, а Natan состоит в браке уже много лет, что закономерно вызвало волну негодования. Супруга Natan Анастасия Швецова уже прокомментировала слухи об измене супруга. Сам рэпер извинился перед женой. Роман на стороне он объяснил изменениями психики, которые произошли у него вдали от дома.

Ольга Годуненко
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  • Natan (Натан Миров)
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