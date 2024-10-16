Роман за деньги: Продюсер раскрыл пиар-замысел в интрижке Лерчек и Natan

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с Life.ru выразил уверенность, что роман между блогершей Валерией «Лерчек» Чекалиной и рэпером Natan является спланированной пиар-акцией. Он пояснил, что Лерчек, оказавшаяся в центре скандалов, связанных с её семьёй, стремится к привлечению максимального внимания и поддержке.

Дворцов подчеркнул, что Натан — талантливый и уважаемый артист, которому также может быть выгодна такая коллаборация. Он добавил, что в медиасфере подобные союзы зачастую строятся на коммерческой основе.