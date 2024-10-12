«Филипп всё для этого делает»: Дочери Киркорова предрекли большое будущее
Продюсер Дворцов: 12-летнюю дочь Киркорова ждёт большое будущее
Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров
12-летняя дочь Филиппа Киркорова сейчас активно развивает соцсети, выкладывая даже юмористический контент, посвященный папе. Однако исполнитель спокойно относится к проделкам Аллы-Виктории. Продюсер Сергей Дворцов уверен, что она — любимый ребёнок артиста.
В беседе с порталом «Страсти» эксперт подчеркнул, что у наследницы Киркорова есть задатки будущей звезды. Алла-Виктория, по его словам, и по характеру похожа на отца, и по талантливости. Продюсер не сомневается, что девочку ждёт успех.
«Думаю, у неё большое будущее. Уверен. Конечно, Филипп Бедросович всё для этого делает, абсолютно всё: дорогие подарки, дни рождения, школы, отдых. Киркоров — отличный отец, таких, как он, очень мало», — подчеркнул Дворцов.
Ранее дочь Филиппа Киркорова пошутила об участии отца в вечеринках P. Diddy. Алла-Виктория с юмором выразила надежду, что не обнаружит папино имя среди гостей скандальных мероприятий.