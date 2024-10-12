«Филипп всё для этого делает»: Дочери Киркорова предрекли большое будущее

12-летняя дочь Филиппа Киркорова сейчас активно развивает соцсети, выкладывая даже юмористический контент, посвященный папе. Однако исполнитель спокойно относится к проделкам Аллы-Виктории. Продюсер Сергей Дворцов уверен, что она — любимый ребёнок артиста.

В беседе с порталом «Страсти» эксперт подчеркнул, что у наследницы Киркорова есть задатки будущей звезды. Алла-Виктория, по его словам, и по характеру похожа на отца, и по талантливости. Продюсер не сомневается, что девочку ждёт успех.