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12 октября, 10:48

«Филипп всё для этого делает»: Дочери Киркорова предрекли большое будущее

Продюсер Дворцов: 12-летнюю дочь Киркорова ждёт большое будущее

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

12-летняя дочь Филиппа Киркорова сейчас активно развивает соцсети, выкладывая даже юмористический контент, посвященный папе. Однако исполнитель спокойно относится к проделкам Аллы-Виктории. Продюсер Сергей Дворцов уверен, что она — любимый ребёнок артиста.

В беседе с порталом «Страсти» эксперт подчеркнул, что у наследницы Киркорова есть задатки будущей звезды. Алла-Виктория, по его словам, и по характеру похожа на отца, и по талантливости. Продюсер не сомневается, что девочку ждёт успех.

«Думаю, у неё большое будущее. Уверен. Конечно, Филипп Бедросович всё для этого делает, абсолютно всё: дорогие подарки, дни рождения, школы, отдых. Киркоров — отличный отец, таких, как он, очень мало», — подчеркнул Дворцов.

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Ранее дочь Филиппа Киркорова пошутила об участии отца в вечеринках P. Diddy. Алла-Виктория с юмором выразила надежду, что не обнаружит папино имя среди гостей скандальных мероприятий.

Борис Эльфанд
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