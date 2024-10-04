Как Ди Каприо: Модель дал Филиппу Киркорову советы о стиле

Филиппу Киркорову стоило бы сменить гардероб, полагает модель и эксперт в области моды Иван Балашов. Он рекомендовал 57-летнему артисту выбирать образы в стиле американского актёра Леонардо Ди Каприо.

«Филиппу Киркорову сложно что-то рекомендовать, так как его стиль постоянно меняется и трудно определить, какой именно он сейчас носит. Я бы предложил рассортировать его гардероб по различным стилям, чтобы избежать путаницы», — отметил собеседник портала «Страсти».

Чтобы подчеркнуть элегантность и статусность в одежде эксперт рекомендовал Киркорову обратить внимание на стиль Old Money, который характерен не только для Ди Каприо, но и для других звёзд мирового масштаба. С другой стороны, Балашов выразил уверенность, что певец может делать со своим гардеробом всё, что считает нужным.

Эксперт высоко оценил образы некоторых других российских звёзд. Наиболее стильными артистками, по его словам, являются Клава Кока и Юля Гаврилина, а среди мужчин — Давид Манукян (Дава).