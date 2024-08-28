Настоящее закулисье гламура: Киркоров при помощи 12 рук с трудом влез в сапог перед концертом
Сразу шесть человек помогли Киркорову обуть ботинок перед концертом
Шесть человек натягивали Филипа Киркорова на сапог. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В сети появилось видео, на котором коллеги и напарники известного российского артиста Филлипа Киркорова, помогают натягивать ему на ногу сапог. Двухминутный ролик сопровождается долгими и стонами и вздохами исполнителя.
Филипп Киркоров с трудом обувает ботинок перед концертом. Обложка © Telegram / «Только никому»
«Ещё давай на пятку! Давай! Давай! Давай! Давай! Пошёл, проходим», — комментировали процесс помощники певца в момент надевания обуви.
Почему Филип Бедросович с таким трудом обувал ботинок перед выступлением и из-за чего данный процесс доставлял ему столько дискомфорта — непонятно. Возможно, обувь слишком узкая, размер вовсе не подходит или нога опухла. Зато обували тапочек почти всей рабочей группой. У ног певца крутилось аж 6 человек. Пробовали и руками, и ложкой.
«Шесть человек надевают один сапог», — прокомментировала происходящее одна из помощниц Киркорова.
Зато как исполнитель бодро побежал на сцену, после того, как примерка «туфельки» завершилась. Даже пиджак забыл.
Ранее Киркорова заметили в новом образе. 57-летний поп-король изрядно похудел, накачал бицепсы и забил тело татуировками. Аудитория удивилась такому перфомансу. Потом исполнитель рассказал, что весь этот «лук» ради роли в фильме. Во всей красе Киркорова скоро можно будет увидеть в комедии «Братья» Марка Горобца. Ради роли певец засел в спортзале и набил множество тату.