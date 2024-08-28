Настоящее закулисье гламура: Киркоров при помощи 12 рук с трудом влез в сапог перед концертом

В сети появилось видео, на котором коллеги и напарники известного российского артиста Филлипа Киркорова, помогают натягивать ему на ногу сапог. Двухминутный ролик сопровождается долгими и стонами и вздохами исполнителя.

Филипп Киркоров с трудом обувает ботинок перед концертом. Обложка © Telegram / «Только никому»

«Ещё давай на пятку! Давай! Давай! Давай! Давай! Пошёл, проходим», — комментировали процесс помощники певца в момент надевания обуви.

Почему Филип Бедросович с таким трудом обувал ботинок перед выступлением и из-за чего данный процесс доставлял ему столько дискомфорта — непонятно. Возможно, обувь слишком узкая, размер вовсе не подходит или нога опухла. Зато обували тапочек почти всей рабочей группой. У ног певца крутилось аж 6 человек. Пробовали и руками, и ложкой.

«Шесть человек надевают один сапог», — прокомментировала происходящее одна из помощниц Киркорова.

Зато как исполнитель бодро побежал на сцену, после того, как примерка «туфельки» завершилась. Даже пиджак забыл.