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13 июля, 03:48

Уход за обувью и одеждой: Технолог раскрыл лайфхаки для её долговечности

Технолог Кича: Замшевую и нубуковую обувь следует очищать пеной

Читатели Life.ru теперь знают, как необходимо ухаживать за обувью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garna Zarina

Читатели Life.ru теперь знают, как необходимо ухаживать за обувью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garna Zarina

Чтобы сохранить хороший вид обувных изделий, нужно тщательно за ними ухаживать. Лайфхаки в этом деле лишними не будут. Например, можно использовать формодержатели для обуви, чтобы предотвратить её деформацию, особенно для кожаных туфель, которые требуют регулярной влажной отчистки от уличной грязи и пыли. А крем с натуральными компонентами, такими как пчелиный воск, защищает кожу от разрушения и придает ей мягкость и блеск, рассказал "Газете.ru" главный технолог Sneaknfresh Дмитрий Кича.

Для обуви из текстильных материалов и синтетики эксперт рекомендует использовать шампунь с щёткой средней жёсткости для удаления загрязнений. Замшевую и нубуковую обувь следует очищать специализированной пеной и периодически обрабатывать водоотталкивающей пропиткой, чтобы защитить от влаги и реагентов, избегая при этом средств на основе силикона.

При уходе за кожаными и текстильными сумками важно избегать их хранения на крючках, что может привести к деформации. Лучше ставить их на ровные поверхности, наполняя внутреннее пространство смятой бумагой. Эти простые, но эффективные советы помогут сохранить вашу обувь и аксессуары в отличном состоянии на долгие годы.

Стирка, пенка, щётки и мыльный раствор: Технолог раскрыл лайфхаки по уходу за белой обувью
Стирка, пенка, щётки и мыльный раствор: Технолог раскрыл лайфхаки по уходу за белой обувью

Как ранее сообщал Life.ru, джинсы, сумки и обувь из КНДР могут скоро появиться на прилавках российских магазинов. Востоковед Ким Ен Уна отмечает, что в дружественной республике налажено производство, способное выпускать разнообразные модели одежды, включая современные джинсы. Однако для расширения ассортимента требуется помощь, так как на данный момент основное производство ориентировано на классические модели.

Кирилл Сосновских
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