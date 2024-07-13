Уход за обувью и одеждой: Технолог раскрыл лайфхаки для её долговечности

Чтобы сохранить хороший вид обувных изделий, нужно тщательно за ними ухаживать. Лайфхаки в этом деле лишними не будут. Например, можно использовать формодержатели для обуви, чтобы предотвратить её деформацию, особенно для кожаных туфель, которые требуют регулярной влажной отчистки от уличной грязи и пыли. А крем с натуральными компонентами, такими как пчелиный воск, защищает кожу от разрушения и придает ей мягкость и блеск, рассказал "Газете.ru" главный технолог Sneaknfresh Дмитрий Кича.

Для обуви из текстильных материалов и синтетики эксперт рекомендует использовать шампунь с щёткой средней жёсткости для удаления загрязнений. Замшевую и нубуковую обувь следует очищать специализированной пеной и периодически обрабатывать водоотталкивающей пропиткой, чтобы защитить от влаги и реагентов, избегая при этом средств на основе силикона.

При уходе за кожаными и текстильными сумками важно избегать их хранения на крючках, что может привести к деформации. Лучше ставить их на ровные поверхности, наполняя внутреннее пространство смятой бумагой. Эти простые, но эффективные советы помогут сохранить вашу обувь и аксессуары в отличном состоянии на долгие годы.