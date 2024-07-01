Не хуже западных: В России могут начать продавать джинсы, сумки и обувь из КНДР

В России на фоне ухода западных брендов могут начать продавать одежду и обувь из КНДР, пишет "SHOT ПРОВЕРКА". По словам востоковеда Ким Ен Уна, в дружественной республике, несмотря на стереотипы, налажено такое производство. Например, джинсы местные швеи могут сделать по любым лекалам, в том числе современным. Но в этом им потребуется помощь — там пока выпускают только классические модели.

Сюжет о производстве одежды в КНДР. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Более того, такая одежда совмещает в себе низкую стоимость и высокое качество, из-за чего несколько лет назад, когда её начали поставлять в Швецию, местные бренды взбунтовались и добились ухода конкурентов. Помимо джинсов, там производят неплохие сумки и обувь. Те же кроссовки по качеству не уступают западным моделям.

Одежда, выпускаемая в КНДР. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

Обувь, выпускаемая в КНДР. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА