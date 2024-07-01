Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 07:25

Не хуже западных: В России могут начать продавать джинсы, сумки и обувь из КНДР

SHOT: КНДР может начать поставлять в Россию одежду и обувь

В России на фоне ухода западных брендов могут начать продавать одежду и обувь из КНДР, пишет "SHOT ПРОВЕРКА". По словам востоковеда Ким Ен Уна, в дружественной республике, несмотря на стереотипы, налажено такое производство. Например, джинсы местные швеи могут сделать по любым лекалам, в том числе современным. Но в этом им потребуется помощь — там пока выпускают только классические модели.

Сюжет о производстве одежды в КНДР. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Более того, такая одежда совмещает в себе низкую стоимость и высокое качество, из-за чего несколько лет назад, когда её начали поставлять в Швецию, местные бренды взбунтовались и добились ухода конкурентов. Помимо джинсов, там производят неплохие сумки и обувь. Те же кроссовки по качеству не уступают западным моделям.

Одежда, выпускаемая в КНДР. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

Одежда, выпускаемая в КНДР. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

Обувь, выпускаемая в КНДР. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

Обувь, выпускаемая в КНДР. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

В КНДР начали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына
В КНДР начали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и зампред Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхор подписали соглашение, предусматривающее поставки продукции из республики в РФ. Речь может идти об овощах и фруктах.

Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Матвей Константинов
  • Новости
  • Новости экономики
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров