КНДР может начать поставлять в Россию яблоки, женьшень и сельхозживотных
Россия может обзавестись новым поставщиком овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции в лице Северной Кореи. Государства выразили заинтересованность в расширении торгового взаимодействия и планируют приступить к реализации задуманного уже в ближайшее время. Соответствующая договорённость была достигнута главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом и зампредом Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором на переговорах в Москве.
Россия со своей стороны предложила дальневосточному союзнику тест-системы для диагностики болезней животных, образцы вакцин и научное сопровождение. Первую партию Россельхознадзор даже пообещал экспортировать безвозмездно в целях апробации.
"Сергей Данкверт подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в данных отгрузках. Ким Су Чхор в свою очередь заявил, что КНДР также готова экспортировать в Россию женьшень, высоко заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров", — гласит сообщение службы.
А Китай тем временем многократно нарастил объёмы закупаемой у России свинины. Если в апреле Поднебесная потратила на мясо всего 953 доллара, то в мае эта сумма выросла до 677 тысяч долларов.
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