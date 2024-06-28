КНДР может начать поставлять в Россию яблоки, женьшень и сельхозживотных

Россия может обзавестись новым поставщиком овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции в лице Северной Кореи. Государства выразили заинтересованность в расширении торгового взаимодействия и планируют приступить к реализации задуманного уже в ближайшее время. Соответствующая договорённость была достигнута главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом и зампредом Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором на переговорах в Москве.

Россия со своей стороны предложила дальневосточному союзнику тест-системы для диагностики болезней животных, образцы вакцин и научное сопровождение. Первую партию Россельхознадзор даже пообещал экспортировать безвозмездно в целях апробации.

"Сергей Данкверт подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в данных отгрузках. Ким Су Чхор в свою очередь заявил, что КНДР также готова экспортировать в Россию женьшень, высоко заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров", — гласит сообщение службы.