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22 июня, 09:15

Россия поставила в Китай свинины на $677 тысяч

Китай в апреле-мае 2024 года закупил у России свинины на 677 тысяч долларов

Пекин в апреле-мае 2024 года раскошелился на российскую свинину, приобретя мяса на 677 тысяч долларов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные китайской статслужбы.

Согласно информации китайской статслужбы, в апреле Пекин закупил у Москвы свинины всего на 953 доллара. Вероятно, она настолько понравилась китайским партнёрам, что уже в мае сумма поставок составила 676 тысяч долларов. В общей сложности объём поставок оценивает в 677 тысяч долларов.

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В сентябре 2023 года в КНР решили отменить ограничения на ввоз свинины из России, которые действовали в течение 15 лет из-за африканской свиной чумы. Затем в феврале 2024 года сразу три российских компании получили право экспортировать свинину в Китай.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EOS R6

Владимир Озеров
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