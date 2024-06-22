Россия поставила в Китай свинины на $677 тысяч

Пекин в апреле-мае 2024 года раскошелился на российскую свинину, приобретя мяса на 677 тысяч долларов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные китайской статслужбы.

Согласно информации китайской статслужбы, в апреле Пекин закупил у Москвы свинины всего на 953 доллара. Вероятно, она настолько понравилась китайским партнёрам, что уже в мае сумма поставок составила 676 тысяч долларов. В общей сложности объём поставок оценивает в 677 тысяч долларов.