Китай спустя 15 лет снял ограничения на ввоз свинины из России
Россельхознадзор: Китай разрешил поставки свинины из России впервые с 2008 года
Главное таможенное управление Китая отменило введённые 15 лет назад ограничения на экспорт свинины из России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
"Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. Ограничения на ввоз свинины из России, установленные <…> объявлением от 2008 года, больше не применяются", — говорится в сообщении.
Инспекционные требования к российской свинине, которую экспортируют в Китай, будут сформулированы ГТУ КНР отдельно. С 2013 года Россельхознадзор проводил масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на китайский рынок. В частности, были организованы визиты представителей КНР в РФ для ознакомления с инструментами надзора за безопасностью мяса, работой по профилактике, диагностике и предотвращению распространения АЧС.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, можно ли есть заражённое АЧС мясо. Это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.
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