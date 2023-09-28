Китай спустя 15 лет снял ограничения на ввоз свинины из России

Главное таможенное управление Китая отменило введённые 15 лет назад ограничения на экспорт свинины из России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. Ограничения на ввоз свинины из России, установленные <…> объявлением от 2008 года, больше не применяются", — говорится в сообщении.

Инспекционные требования к российской свинине, которую экспортируют в Китай, будут сформулированы ГТУ КНР отдельно. С 2013 года Россельхознадзор проводил масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на китайский рынок. В частности, были организованы визиты представителей КНР в РФ для ознакомления с инструментами надзора за безопасностью мяса, работой по профилактике, диагностике и предотвращению распространения АЧС.