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28 февраля, 08:00

Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай

Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай, поставки могут начаться уже с 28 февраля 2024 года. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"Главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия по производству свинины и разрешило экспорт свиноводческой продукции из России в Китай с 28 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

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Напомним, в сентябре 2023 года Главное таможенное управление Китая отменило введённые 15 лет назад ограничения на экспорт свинины из России. Меры были введены из-за африканской чумы свиней. Но с 2013 года Россельхознадзор проводил масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на китайский рынок.

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Александра Вишнякова
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