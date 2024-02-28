Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай
Три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай, поставки могут начаться уже с 28 февраля 2024 года. Об этом сообщил Россельхознадзор.
"Главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия по производству свинины и разрешило экспорт свиноводческой продукции из России в Китай с 28 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре 2023 года Главное таможенное управление Китая отменило введённые 15 лет назад ограничения на экспорт свинины из России. Меры были введены из-за африканской чумы свиней. Но с 2013 года Россельхознадзор проводил масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на китайский рынок.
Shutterstock