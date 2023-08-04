Власти прокомментировали сообщения о рекордной стоимости свинины

Внутренний рынок России полностью обеспечен свининой. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства России. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что цена живых свиней и основных отрубов в оптовом секторе на неделе выросла до рекордных за последние восемь лет значений.

"Внутренний рынок полностью обеспечен свининой. За первое полугодие 2023 года производство парной, остывшей или охлаждённой свинины увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 8,3%, составив 1,6 миллиона тонн", — отметили в ведомстве в беседе с ТАСС.

Там заверили, что ценовая динамика по свинине в стабильном состоянии. В Минсельхозе считают, что сейчас наблюдается сезонное увеличение спроса. При этом прирост производства свинины достигается за счёт положительной обстановки в животноводстве. За полгода производство свиней на убой в хозяйствах выросло на 4,7%, то есть до 2,8 миллиона тонн. В ведомстве связывают это с развитием инвестиционных проектов и работой по предупреждению опасных заболеваний.