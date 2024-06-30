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30 июня, 08:29

В КНДР начали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына

Ким Сон на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР и проблеме нераспространения ядерного оружия. Обложка © ТАСС / АР / Seth Wenig

Ким Сон на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР и проблеме нераспространения ядерного оружия. Обложка © ТАСС / АР / Seth Wenig

На снимках с 10-го пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) на пиджаках чиновников впервые были замечены значки с изображением только главы КНДР Ким Чен Ына, хотя прежде на них изображались предыдущие лидеры государства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ещё в 2013 году на межкорейских переговорах стало известно, что значки с изображением Ким Чен Ына были изготовлены в двух вариантах: круглые и квадратные. На появившихся фото значок с Ким Чен Ыном — в виде красного флага, на фоне которого изображён портрет лидера Северной Кореи. Как утверждается, появление значка только с одним портретом Ким Чен Ына указывает на активизацию усилий по "идеализации" и "обожествлению" нынешнего лидера. В связи с этим в будущем возможны и изменения в конституции страны и партийных правилах, чтобы ещё больше укрепить его статус.

Значки с портретами вождей КНДР должны были носить все граждане Северной Кореи. Значок с основателем КНДР Ким Ир Сеном начали выпускать в ноябре 1970 года, а с его преемником, Ким Чен Иром, в феврале 1992 года, по случаю празднования его 50-летия. После смерти последнего в КНДР были широко распространены значки с двойными портретами обоих лидеров.

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Ранее Life.ru рассказывал, что тур в КНДР на неделю обойдётся почти в 100 тысяч рублей с человека. Виза в Северную Корею оплачивается в аэропорту отдельно, она стоит около пяти тысяч рублей. При этом поездки предполагают пляжный отдых и посещение достопримечательностей государства.

Николай Рюмин
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