Стирка, пенка, щётки и мыльный раствор: Технолог раскрыл лайфхаки по уходу за белой обувью

Ежегодным летним трендом снова стала белая обувь. Окружающие носят в данном цвете всё: босоножки, кеды, кроссовки и сандали. При этом многие через пару дней идут по улице уже в серой обуви, потому что не умеют правильно за ней ухаживать. Секреты вечно белых кроссовок и кед рассказал технолог химчистки обуви "Лиловый пингвин" Арсений Камоликов. Специалист отметил, что уход за обувью очень индивидуален. Лучше всего исходить из материалов изделия, чтобы ничего не испортить.

"Синтетическую обувь, например беговые кроссовки, проще всего постирать — 30 градусов, самый низкий отжим. Старайтесь использовать не порошок, а гель и специальные мешки для стирки обуви", — объясняет Камоликов в беседе с "Тульской службой новостей".

Запустить в машинке в принципе можно и текстильную обувь, например кеды. Но это будет не лучшим решением. Всё потому, что текстиль хорошо отстирывается только при высокой температуре, но тогда на ботинках начнёт расклеиваться подошва.

Арсений Камоликов также раскрыл небольшую порцию секретов, которые помогут сделать обувь белее белого. Например, кожаные изделия быстрее всего протереть очистителем-пенкой для кожи с нейтральным pH и мягкой щёткой.

"При стирке из натуральной кожи вымываются жирующие компоненты, которые дают ей эластичность и мягкость. Материал становится ломким, может трескаться и рваться. При стирке повреждается и слой красителя", — объяснил технолог.

Если захотели почистить подошву, то лучше использовать жёсткие щётки и мыльный раствор. При окрашенной подошве же Камоликов порекомендовал взять мягкие щётки и специальные средства. Более рабочим способом, по словам эксперта, может стать меламиновая губка. При этом важно помнить, что не надо замачивать обувь в отбеливателях, мыть средствами для кухонь, унитазов, универсальными пятновыводителями и прочими "волшебными баночками". Все эти средства очень жёсткие, и они просто испортят обувь.

Для выхода на улицу в дождь можно использовать влагозащитную пропитку. Она сохранит обувь в порядке чуть дольше. Но если же ботинки намокли, то необходимо вытащить из них стельки, расшнуровать и оставить в проветриваемом месте не под прямым солнцем, добавил специалист.