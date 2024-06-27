Названы категории людей, кому запрещено носить босоногую обувь

Босоногую обувь запрещено носить людям, у которых наблюдаются заболевания стоп или неврологические расстройства. К ним относятся ДЦП, состояние после инсульта, нарушение кровообращения в стопах из-за диабета, пяточная шпора, плоскостопие и избыточный вес. Напомним, что босоногая — это обувь с тонкой подошвой без каркаса и амортизации.

"Важно понимать, что босоногая обувь подходит не всем. Её не стоит носить людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами, например ДЦП, так как её ношение может быть травмоопасным. Подобные патологии требуют использования специальной ортопедической обуви с супинатором, поддержкой пятки и правильно подобранными стельками — в связи с необходимостью дополнительной фиксации в случае, например, слабости связочного аппарата стопы", — цитирует врача Римму Данилову "Газета.ru".

Людям со шпорами в пятках, плоскостопием и лишним весом тоже не стоит носить босоногую обувь, поскольку таким образом сильно увеличивается нагрузка на пятки, есть шанс травмироваться. Полезнее будет носить обувь с амортизацией, чтобы облегчить ходьбу.