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27 июня, 19:27

Названы категории людей, кому запрещено носить босоногую обувь

Врач Данилова: Людям с лишним весом лучше отказаться от босоногой обуви

Босоногую обувь запрещено носить людям, у которых наблюдаются заболевания стоп или неврологические расстройства. К ним относятся ДЦП, состояние после инсульта, нарушение кровообращения в стопах из-за диабета, пяточная шпора, плоскостопие и избыточный вес. Напомним, что босоногая — это обувь с тонкой подошвой без каркаса и амортизации.

"Важно понимать, что босоногая обувь подходит не всем. Её не стоит носить людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами, например ДЦП, так как её ношение может быть травмоопасным. Подобные патологии требуют использования специальной ортопедической обуви с супинатором, поддержкой пятки и правильно подобранными стельками — в связи с необходимостью дополнительной фиксации в случае, например, слабости связочного аппарата стопы", — цитирует врача Римму Данилову "Газета.ru".

Людям со шпорами в пятках, плоскостопием и лишним весом тоже не стоит носить босоногую обувь, поскольку таким образом сильно увеличивается нагрузка на пятки, есть шанс травмироваться. Полезнее будет носить обувь с амортизацией, чтобы облегчить ходьбу.

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Ранее врач назвала неправильную обувь причиной проблем с ногтями. Ортопедические проблемы могут повлечь за собой искривление ногтей на ногах, а это станет препятствием для ношения открытой обуви. Также специалист рассказала, откуда летом берутся мозоли и как с этим бороться. Она перечислила несколько болезней, на которые они могут указывать.

Обложка ©

Freepik / marymarkevich

Нигина Азамова
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