Как избежать некрасивых ногтей на ногах — три золотых правила Врач Завадская назвала неправильную обувь причиной проблем с ногтями 16 июня, 19:32 Плохая обувь сделает ногти кривыми. Обложка © freepik

Ортопедические проблемы могут повлечь за собой искривление ногтей на ногах, а это станет препятствием для ношения открытой обуви. Врач-травматолог, ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская рассказала радио Sputnik, как отрастить красивые ногти.

Во-первых, всегда выбирайте правильную обувь, которая соответствует вашему размеру. В противном случае в стопе нарушится кровоснабжение, возникнут отёки и варикоз. Завадская предупредила, что в идеале обувь должна иметь небольшой каблук, а пространство для пальцев должно быть достаточно просторным.

Во-вторых, есть смысл подобрать для себя ортопедическую стельку. В этом случае, по словам медика, стопа примет правильную форму и искривления ногтей не произойдёт. Особенно это актуально для людей с плоскостопием.

В-третьих, по совету врача можно носить компрессионный трикотаж, если есть первые признаки варикоза. Плохое состояние ногтей, по словам Завадской, может стать следствием подобного недуга, так как нарушается циркуляция крови, идёт чрезмерное давление на пальцы и появляются отёки.

Ранее Life.ru писал, что мозоли — это защитная реакция кожи на длительное сдавливание или трение. Если человек много ходит в неудобной или узкой обуви и нерегулярно ухаживает за кожей ног, на подошвах и пальцах постепенно образуются твёрдые мозоли или натоптыши. О том, как привести в порядок свои ножки, — в нашем материале.

Авторы Татьяна Миссуми