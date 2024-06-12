Раскрыт главный источник самых популярных летних травм

Летом горожане чаще всего получают травмы от отравления, падения или при работах в саду. Об этом рассказал URA.ru заведующий взрослым травмпунктом Челябинской городской клинической больницы № 9 Алексей Бородулин.

"В нашу больницу с различными ранами ежедневно поступают по 4–7 пациентов. Типичные летние травмы для нас — это так называемые "садовые". Это рваные раны от болгарок, различных станков, а также от падения, переломы лучевых костей, лодыжек. Кроме того, летом резко увеличивается число высотных травм: люди падают со стремянок, с сарая или строящегося дома, например, а также из окна", — перечислил Бородулин.

По словам врача, зимой такое же количество травм "берёт на себя" гололёд. Также летом всегда увеличивается количество повреждений при травмах сосудов, нервов, мышц. Порой это случается из-за совершения противоправных действий в состоянии алкогольного опьянения. В том числе нередки случаи сотрясений из-за разбитой головы.